З чим носити білі штани влітку: 5 найкращих ідей
- Білі штани є одним з головних трендів літа, легко поєднуються з різними елементами гардеробу, такими як блузки, топи та футболки-поло.
- Рекомендовані стилі включають палаццо, шовкові штани, лляні та штани Алладіни, які можна носити з різними аксесуарами для створення різноманітних образів.
Білі штани влітку є одними з найпопулярніших, тому їх неможливо оминути увагою. У спекотні дні лляні костюми, розслаблені сукні, шорти та топи займають провідне місце, але відмовитися від білих штанів неможливо.
Легкі штани в білому кольорі є одним з найбільших трендів сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Ці штани є практичними, бо легко поєднуються з різними речима в гардеробі.
Читайте також Обираємо штани на літню пору: 3 найкращі варіанти
З чим носити білі штани в літню пору?
Втім, не завжди є достатньо ідей для створення образів, тому пропонуємо вже готовий гід аутфітами від відомих європейських модниць. Цього року обирайте легкі палаццо в білому кольорі, шовкові штани, лляні й трендові Алладіни.
Блузка та штани
Цей образ можна носити будь-коли та за будь-якої нагоди. Аутфіт підходить для походу в офіс чи на обід з подругами. Для уникнення монотонності, можна одягнути чорні сандалі та цікаву сумку з принтом.
Топ та штани Алладіни
Влітку в моду увірвалися широкі штани Алладіни, які вже знайшли своє місце в гардеробах багатьох модниць. Дівчата обирають для себе найчастіше білі штани.
Стиль Old Money
Футболка-поло в поєднанні зі штанами широкого крою створюють красивий та шикарний образ, який можна носити на роботу чи в повсякденні.
Чорна майка та штани
Це одне з найкласичніших поєднань. Атласна майка та білі штани виглядають привабливо та спокусливо. Для легкого образу радимо одягати шльопанці.
Бра і штани англійського плетіння
Для вечірнього виходу приміряйте бра з трендовими штанами англійського плетіння. Вони вдало стилізуються з вишуканим верхом та ефектним взуттям.
До речі, є три головні фасони шортів цього літа. Їх можна стилізувати з різноманітним взуттям та базовими речами гардероба для створення модного образу.