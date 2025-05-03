Нерідко між знаменитостями відбуваються незначні модні конфузи, коли вони приміряють однакове вбрання, пише 24 Канал. Дехто вважає це не зовсім вдалим рішенням привернути на себе увагу, а дехто залюбки порівнює однакові образи, щоб зрозуміти, хто мав кращий вигляд.

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Блейк Лайвлі в образі Бейонсе

Навесні акторка вирішила зробити ставку на ніжний відтінок, тож приміряла довгу шовкову спідницю й обтислу в’язану футболку трішки світлішого відтінку.

Елегантна шовкова спідниця мала бездоганний вигляд, оскільки підкреслила струнку фігуру Блейк та її довгі ноги. Білявка розпустила волосся та вклала його в кучері, а образ довершила туфлями-човниками на підборах з жовтими блискітками.

Як завжди, всі виходи Блейк Лайвлі продумані до дрібниць. Влітку перед виходом фільму "Покинь, якщо кохаєш" зірка здійснювала світські виходи у квіткових сукнях. А от вже перед презентацією другої частини фільму "Проста послуга", вона доповнила look сумкою у вигляді келиху для мартіні, який нагадує помітну сцену з фільму, в якій її героїня Емілі вчить Стефані створювати ідеальний охолоджений коктейль.



Вишуканий образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Що цікаво, у жовтні на Тайм-сквер у Нью-Йорку відбулася світська подія "Жінка року 2024". На цей світський вечір Бейонсе приміряла футболку лимонного відтінку, яку поєднала жовтою шовковою спідницею довжини максі. У мережі всі активно обговорюють те, що Блейк повторила образ за Бейонсе.

До слова, Гейлі Бібер з'явилася в блакитній сукні Gucci 1998 року, яку раніше носила Анна Вінтур. Як виглядали два різні образи на відомих жінках – читайте в нашому матеріалі.