Нередко между знаменитостями происходят незначительные модные конфузы, когда они примеряют одинаковые наряды, пишет 24 Канал. Некоторые считают это не совсем удачным решением привлечь на себя внимание, а некоторые охотно сравнивают одинаковые образы, чтобы понять, кто выглядел лучше.

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Блейк Лайвли в образе Бейонсе

Весной актриса решила сделать ставку на нежный оттенок, поэтому примерила длинную шелковую юбку и облегающую вязаную футболку немного более светлого оттенка.

Элегантная шелковая юбка выглядела безупречно, поскольку подчеркнула стройную фигуру Блейк и ее длинные ноги. Блондинка распустила волосы и уложила их в кудри, а образ довершила туфлями-лодочками на каблуках с желтыми блестками.

Как всегда, все выходы Блейк Лайвли продуманы до мелочей. Летом перед выходом фильма "Покинь, если любишь" звезда осуществляла светские выходы в цветочных платьях. А вот уже перед презентацией второй части фильма "Простая услуга", она дополнила look сумкой в виде бокала для мартини, который напоминает заметную сцену из фильма, в которой ее героиня Эмили учит Стефани создавать идеальный охлажденный коктейль.



Изысканный образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Что интересно, в октябре на Тайм-сквер в Нью-Йорке состоялось светское событие "Женщина года 2024". На этот светский вечер Бейонсе примерила футболку лимонного оттенка, которую сочетала желтой шелковой юбкой длины макси. В сети все активно обсуждают то, что Блейк повторила образ за Бейонсе.

К слову, Хейли Бибер появилась в голубом платье Gucci 1998 года, которое ранее носила Анна Винтур. Как выглядели два разных образа на известных женщинах – читайте в нашем материале.