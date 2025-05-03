Зірка "Пліткарки" Блейк Лайвлі скопіювала образ Бейонсе: фотопорівняння

Відома американська акторка Блейк Лайвлі не користується послугами стилістки, тож всі свої образи підбирає самостійно. Зірка серіалу "Пліткарка" нещодавно здійснила світський вихід у речах, які повністю повторили вихід Бейонсе восени 2024 року.

Нерідко між знаменитостями відбуваються незначні модні конфузи, коли вони приміряють однакове вбрання, пише 24 Канал. Дехто вважає це не зовсім вдалим рішенням привернути на себе увагу, а дехто залюбки порівнює однакові образи, щоб зрозуміти, хто мав кращий вигляд.

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Блейк Лайвлі в образі Бейонсе

Навесні акторка вирішила зробити ставку на ніжний відтінок, тож приміряла довгу шовкову спідницю й обтислу в’язану футболку трішки світлішого відтінку.

Елегантна шовкова спідниця мала бездоганний вигляд, оскільки підкреслила струнку фігуру Блейк та її довгі ноги. Білявка розпустила волосся та вклала його в кучері, а образ довершила туфлями-човниками на підборах з жовтими блискітками.

Як завжди, всі виходи Блейк Лайвлі продумані до дрібниць. Влітку перед виходом фільму "Покинь, якщо кохаєш" зірка здійснювала світські виходи у квіткових сукнях. А от вже перед презентацією другої частини фільму "Проста послуга", вона доповнила look сумкою у вигляді келиху для мартіні, який нагадує помітну сцену з фільму, в якій її героїня Емілі вчить Стефані створювати ідеальний охолоджений коктейль.



Вишуканий образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Що цікаво, у жовтні на Тайм-сквер у Нью-Йорку відбулася світська подія "Жінка року 2024". На цей світський вечір Бейонсе приміряла футболку лимонного відтінку, яку поєднала жовтою шовковою спідницею довжини максі. У мережі всі активно обговорюють те, що Блейк повторила образ за Бейонсе.

До слова, Гейлі Бібер з'явилася в блакитній сукні Gucci 1998 року, яку раніше носила Анна Вінтур. Як виглядали два різні образи на відомих жінках – читайте в нашому матеріалі.