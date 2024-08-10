"Ідеальна такою, якою є": блогерка продемонструвала себе повністю без фільтрів та вразила мережу

Інфлюенсерка Аріелла Нісса відома тим, що ділиться порадами щодо любові до себе. Нещодавно вона поділилася відео, в якому продемонструвала кожен сантиметр свого тіла, щоб показати, як важливо приймати себе повністю.

На Аріеллу підписані понад 720 тисяч користувачів інстаграму. Вона не соромиться показувати себе без фільтрів великим планом.

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Блогерка вчить підписників любити себе

Аріелла зняла чергове відео про любов до себе. Інфлюенсерка не нанесла макіяж і наблизила камеру на частини свого тіла без фільтрів – від обличчя до стегон і очей. Вона зробила це, щоб показати свої сліди на шкірі, целюліт, волосся на обличчі та зморшки.

Білявка зазначила, що саме з цих компонентів складається кожна жінка, тож не потрібно соромитися, якщо ви не маєте класичного інстаграмного вигляду.

Попри те, що відео містило гостре послання, Аріелла зізналася, що монтаж і публікація дійсно "випробували її душу". Це змусило її багато думати про власну невпевненість.

"Я думала про те, що люди в моєму житті побачать це, люди в інтернеті засудять мене. Судитимуть мене за всі ці речі, які я зазвичай приховую через очікування суспільства щодо краси. Але, як ви знаєте, публікуючи речі, в яких я не впевнена, я найбільше зростаю у власній подорожі до любові до себе. Публікуючи речі, в яких я не впевнена, я все одно забираю владу суспільних стандартів краси. Це повертає мені мою владу", – наголосила блогерка.

Дивіться відео блогерки з її справжнім тілом:

Якщо я кажу, що це красиво, то це реально. Значить, це красиво і по-справжньому. Сподіваюся, це допоможе вам побачити, наскільки ви прекрасні – що ваша невпевненість робить вас неідеально досконалими, і що вас достатньо,

– зауважила Аріелла.

З того часу, як вона поділилася цим постом, понад 11 тисяч людей вподобали його і залишили позитивні коментарі. Люди дійсно цінують, наскільки прозорою є Аріелла у своїх потужних постах.