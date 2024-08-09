Дівчина показала, наскільки важливо вести здоровий і збалансований спосіб життя. Тоді, 5 років тому, вона мала не надто реалістичне уявлення про фітнес.

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Що допомогло блогерці отримати тіло її мрії

У минулому Моллі Ава постійно потрапляла в пастку дієт, за якими завжди слідувало переїдання. Вона також не могла нормально спати, часто випивала і їла фаст-фуд замість того, щоб готувати вдома. Через п'ять років Моллі змінилася та стала мати набагато здоровіший і щасливіший вигляд.

"Давно я не розповідала про те, з чого я починала. Завжди хотілося б відзначити, що між цими фотографіями буквально лише 3 кілограми. Я так пишаюся собою за всю важку роботу, навчання, помилки та все, що було між ними. І знайте, що між цими фотографіями були незліченні свята, вечері, п'яні ночі, танці до ранку, були моменти, коли я збивалася зі шляху, намагалася повернутися на нього, коли мені хотілося здатися, коли я відчувала себе загубленою", – зазначила дівчина.

Попри це, Моллі продовжувала йти до своєї цілі.

Тож якщо ви читаєте ці рядки та відчуваєте себе хоч трохи схожою на мене у 2019 році, знайте, що ви хоробрі, сильні та можете зробити все, що задумали, і отримати задоволення на цьому шляху,

– наголосила блогерка.



Дівчина змінилася за 5 років / Фото з інстаграму mollyavafit

Вона також поділилася, що відбувалося у 2019 році:

Непослідовні тренування – все або нічого;

Вживання фіточаїв;

Погане психічне здоров'я;

Харчування з мікрохвильовки – погані стосунки з їжею;

Запійне пияцтво;

Хаотичний режим сну – відсутність загального належного розпорядку;

Нульова впевненість у собі та відсутність уявлення про власну привабливість;

Ледве виходила з кімнати.

Своєю чергою, у 2024 році розклад Моллі став наступним:

Постійні тренування три-п'ять разів на тиждень – як вона любить;

Дієта за принципом 80/20, щоб мати змогу насолоджуватися смаколиками;

Розставлення пріоритетів для себе та хороше самопочуття;

Насолода від їжі поза домом і свят без почуття провини;

Любов до життя;

Розвиток впевненості у собі щодня;

Допомога іншим на їхньому власному шляху.

Сьогодні Моллі працює фітнес-тренеркою та бодіпозитивною інфлюенсеркою. Дівчина присвятила своє життя допомозі іншим, що неабияк подобається її підписникам.