Дівчина показала, наскільки важливо вести здоровий і збалансований спосіб життя. Тоді, 5 років тому, вона мала не надто реалістичне уявлення про фітнес.
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Що допомогло блогерці отримати тіло її мрії
У минулому Моллі Ава постійно потрапляла в пастку дієт, за якими завжди слідувало переїдання. Вона також не могла нормально спати, часто випивала і їла фаст-фуд замість того, щоб готувати вдома. Через п'ять років Моллі змінилася та стала мати набагато здоровіший і щасливіший вигляд.
"Давно я не розповідала про те, з чого я починала. Завжди хотілося б відзначити, що між цими фотографіями буквально лише 3 кілограми. Я так пишаюся собою за всю важку роботу, навчання, помилки та все, що було між ними. І знайте, що між цими фотографіями були незліченні свята, вечері, п'яні ночі, танці до ранку, були моменти, коли я збивалася зі шляху, намагалася повернутися на нього, коли мені хотілося здатися, коли я відчувала себе загубленою", – зазначила дівчина.
Попри це, Моллі продовжувала йти до своєї цілі.
Тож якщо ви читаєте ці рядки та відчуваєте себе хоч трохи схожою на мене у 2019 році, знайте, що ви хоробрі, сильні та можете зробити все, що задумали, і отримати задоволення на цьому шляху,
– наголосила блогерка.
Дівчина змінилася за 5 років / Фото з інстаграму mollyavafit
Вона також поділилася, що відбувалося у 2019 році:
- Непослідовні тренування – все або нічого;
- Вживання фіточаїв;
- Погане психічне здоров'я;
- Харчування з мікрохвильовки – погані стосунки з їжею;
- Запійне пияцтво;
- Хаотичний режим сну – відсутність загального належного розпорядку;
- Нульова впевненість у собі та відсутність уявлення про власну привабливість;
- Ледве виходила з кімнати.
Своєю чергою, у 2024 році розклад Моллі став наступним:
- Постійні тренування три-п'ять разів на тиждень – як вона любить;
- Дієта за принципом 80/20, щоб мати змогу насолоджуватися смаколиками;
- Розставлення пріоритетів для себе та хороше самопочуття;
- Насолода від їжі поза домом і свят без почуття провини;
- Любов до життя;
- Розвиток впевненості у собі щодня;
- Допомога іншим на їхньому власному шляху.
Сьогодні Моллі працює фітнес-тренеркою та бодіпозитивною інфлюенсеркою. Дівчина присвятила своє життя допомозі іншим, що неабияк подобається її підписникам.