Лорен поділилася відео, на якому вона позує, а через кілька секунд стоїть розслаблена. Різниця у формі її тіла – колосальна.

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Блогерка показала, що означає "ідеальне тіло" насправді

Лорен має майже 93 тисячі підписників. Дівчина регулярно інформує своїх шанувальників про власні успіхи у сфері здоров'я та фітнесу. У нещодавньому відео вона продемонструвала свою фігуру в костюмі бренду Gymshark, що складається зі спортивного бюстгальтера та легінсів.

Спочатку Лорен позувала, а потім перейшла до більш розслабленої пози. Її підписники швидко помітили, наскільки спокійніший вона має вигляд, коли не позує.

Тіло, яке ви бачите на моїй сторінці, далеке від того, яке я бачу щодня, моє справжнє, природне і розслаблене тіло. Я думаю, що дуже легко припустити, що люди, яких ми бачимо в інтернеті, виглядають так весь час. Але дозвольте мені сказати вам, що це зовсім не так,

– наголосила блогерка.

Лорен також розповіла про те, що інфлюенсери не завжди виграють від ідеального освітлення чи вишуканого вбрання.

"Так само, як змінюється ваше тіло, змінюється і тіло ваших улюблених інфлюенсерів. Ми всі роздуваємося, і в кінці дня дивимося в дзеркало, щоб побачити результати всього з'їденого. Одна річ, яка допомагає мені змиритися зі здуттям живота, – це сприймати його як знак того, що я добре нагодована і здорова", – каже Лорен.

Дивіться відео блогерки з "ідеальним" та розслабленим тілом:

Вона порадила підписникам дивитися на позитивні моменти.

"Але повертаючись до цього, будь ласка, пам'ятайте, що наступного разу, коли ви будете прокручувати відео, тіло, яке ви бачите, – це те, що ми хочемо, щоб ви побачили. Це ключовий ролик! Тіло кожної людини кардинально змінюється протягом дня, і це абсолютно нормально!" – наголосила блогерка.

Інфлюенсерка закінчила свій допис, закликавши підписників поважати своє тіло і те, як воно змінюється.

"Зробіть це позитивним досвідом і часом, щоб оцінити своє тіло і те, що воно зробило для вас протягом дня", – зауважила дівчина.

Її позитивний настрій викликав шквал вподобайок та коментарів: