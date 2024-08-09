Лорен поделилась видео, на котором она позирует, а через несколько секунд стоит расслабленная. Разница в форме ее тела – колоссальная.

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Блогер показала, что означает "идеальное тело" на самом деле

Лорен имеет почти 93 тысячи подписчиков. Девушка регулярно информирует своих поклонников о собственных успехах в сфере здоровья и фитнеса. В недавнем видео она продемонстрировала свою фигуру в костюме бренда Gymshark, состоящий из спортивного бюстгальтера и леггинсов.

Сначала Лорен позировала, а затем перешла к более расслабленной позе. Ее подписчики быстро заметили, насколько спокойнее она выглядит, когда не позирует.

Тело, которое вы видите на моей странице, далеко от того, которое я вижу каждый день, мое настоящее, естественное и расслабленное тело. Я думаю, что очень легко предположить, что люди, которых мы видим в интернете, выглядят так все время. Но позвольте мне сказать вам, что это совсем не так,

– подчеркнула блогерша.

Лорен также рассказала о том, что инфлюенсеры не всегда выигрывают от идеального освещения или изысканного наряда.

"Так же, как меняется ваше тело, меняется и тело ваших любимых инфлюенсеров. Мы все раздуваемся, и в конце дня смотрим в зеркало, чтобы увидеть результаты всего съеденного. Одна вещь, которая помогает мне смириться со вздутием живота, – это воспринимать его как знак того, что я хорошо накормлена и здорова", – говорит Лорен.

Смотрите видео блогера с "идеальным" и расслабленным телом:

Она посоветовала подписчикам смотреть на положительные моменты.

"Но возвращаясь к этому, пожалуйста, помните, что в следующий раз, когда вы будете прокручивать видео, тело, которое вы видите, – это то, что мы хотим, чтобы вы увидели. Это ключевой ролик! Тело каждого человека кардинально меняется в течение дня, и это абсолютно нормально!" – подчеркнула блогерша.

Инфлюенсерка закончила свое сообщение, призвав подписчиков уважать свое тело и то, как оно меняется.

"Сделайте это положительным опытом и временем, чтобы оценить свое тело и то, что оно сделало для вас в течение дня", – заметила девушка.

Ее позитивный настрой вызвал шквал лайков и комментариев: