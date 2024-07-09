Замість комода: дівчина власноруч розмалювала скриню для зберігання речей

Останніми роками в моду повертається все українське. Автентичні предмети меблів не виняток.

Як дівчина замість комода розмалювала для себе справжню скриню та яким вийшов у неї результат, розповідає Lady 24.

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Як дівчина розмалювала скриню для речей

Блогерка Анастасія Свідерська відома тим, що створює контент про українське життя, культуру та етнографію. Так, нещодавно дівчина показала, як замість комода для себе розмалювала скриню, яка ще кілька десятків років тому була звичним предметом побуту українців.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Саму скриню Анастасія замовила в одному зі столярних магазинів. Однак дизайн вже вона виконувала самостійно.

Я хотіла зробити її у традиційному стилі, тому обрала буковинські скрині й почала розписувати свою,

– розповіла у ролику блогерка.

Як дівчина розмалювала скриню: дивіться відео

Спершу дівчина створила ескіз орнаменту олівцем, далі розмалювала його фарбами й лише потім почала замальовувати фон насиченим синім кольором. Фарби Анастасія підбирала під інтерʼєр кімнати.

Водночас таку послідовність вона повторювати не радить, адже з готовим орнаментом заповнювати фон було незручно.

Готова ж скриня вийшла доволі барвистою. На її оформлення блогерка витратила близько 74 годин та ділиться, що процес їй сподобався.

У коментарях до відео Анастасії також було багато схвальних відгуків. Користувачі соцмереж писали, що вийшло надзвичайно гарно та цікавилися деталями процесу виготовлення скрині.