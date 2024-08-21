Щовечора їла десерт: дівчина розповіла, як схудла на 11 кілограмів без екстремальних обмежень

Багато хто думає, що схуднення – це складно, адже потрібно весь час дотримуватися суворої дієти та багато тренуватися.

Однак одна фітнес-блогерка, яка скинула самотужки 11 кілограмів, доводить, що все, що потрібно, – це реалістична зміна розпорядку. Детальніше, про те, як дівчина схудла, розповідаємо далі.

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Як дівчина схудла без обмежень

Ізабель Морріс, яка має близько 110 000 підписників в інстаграм, відома тим, що дає поради щодо фітнесу. Вона регулярно ділиться корисною інформацією та власним прогресом.

Так, нещодавно дівчина розповіла, як їй вдалося схуднути й привести тіло в тонус. У відвертому ролику Ізабель продемонструвала власні зміни.

Я почувалася млявою, повільною і просто не надто впевненою у своєму тілі, тож я задоволена змінами, які зробила,

– каже вона.

Загалом блогерка втратила за 15 місяців понад 11 кілограмів. Можна з упевненістю сказати, що тепер її живіт набагато фактурніший, і вона виглядає фантастично.

Бути різною та завжди елегантною – це універсальний тренд, що ніколи не змінюється. Й щоб відповідати йому навіть на відпочинку, подбайте про актуальні моделі купальників від Anabel Arto. Тут ви знайдете широкий асортимент товарів, актуальні колекції та спекотні акції. Наприклад, до кінця літа придбати другий купальник можна з 50% знижкою.

Однак інфлюенсерка зробила це без екстремальних дієт. Вона не відмовляла собі в улюбленій їжі. Натомість Ізабель знайшла більш практичний підхід до фітнесу та харчування.

Як дівчина змінилась: дивіться відео

Зокрема, дівчина споживала білок у великих обсягах. Вона пояснює, що дефіцит калорій має вирішальне значення під час схуднення, але не через зменшення споживання їжі. Ізабель обрала низькокалорійну їжу, наповнену білками, завдяки чому вона залишалася ситою та бадьорою в межах своїх калорій.

Водночас вона дозволяла собі щовечора насолоджуватися десертом та мала більш вільну дієту на вихідних.

Крім того, дівчина робила силові тренування. Вона регулярно відвідує спортзал чотири – п’ять разів на тиждень, присвячуючи час підняттю ваги, щоб втрачати жирову масу, але не м'язи.

Однак не меншу увагу вона приділяє кардіотренуванням. Ізабель ставить собі за мету робити від 8 тисяч до 10 тисяч кроків на день, а також робити два – чотири рази на тиждень кардіотренування.

Дівчина каже, що головне у схудненні – це послідовність і терпіння. Кілька тижнів або навіть місяць Ізабель не спостерігала жодних змін на вагах, але вона впевнена, що вкрай важливо дотримуватися розпорядку, щоб побачити результати в довгостроковій перспективі.