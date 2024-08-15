Свій шлях схуднення та надскладні тренування жінка показала у мережі. Нині вона активно розвиває соцмережі та надихає інших користувачів йти до тіла своєї мрії.

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Неймовірне перевтілення після схуднення

Жінка у мережі показала, як змінилася після схуднення. Так, її пікова вага сягала 120 кілограмів, однак жінка завжди мріяла про струнку фігуру.

Вона почала активно займатися спортом, виконувати кілька тренувань на тиждень, щоб досягти результату. Загалом жінка схудла на 55 кілограмів, однак для цього вона доклала титанічних зусиль.

Як змінилася жінка після схуднення: дивіться відео

Водночас жінка розповіла, що не варто гнатися за швидкими результатами. Навпаки, вона рекомендує полюбити себе і йти до своєї мети поступово. За словами жінки, головною підтримкою на її шляху схуднення був її чоловік, який завжди підставляв своє плече в складні моменти.

Жінка схудла на 55 кілограмів: дивіться відео

Говорячи про зміни у тілі, жінка розповіла, що їй довелося перенести кілька операцій після схуднення. Оскільки вона мала обвислу шкіру, то перенесла кілька операцій з її видалення. Окрім того, в процесі схуднення жінка постійно робила масаж і зволожувала шкіру, щоб вона залишалася пружною.