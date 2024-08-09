Дивовижна трансформація за секунду: як швидко зробити ідеальне інстаграмне тіло

Інфлюенсерка Лорен показала підписникам, що соціальні мережі не завжди реальні. Дівчина поставила собі за мету викрити правду, яка стоїть за зображенням так званого "ідеального тіла".

Лорен поділилася відео, на якому вона позує, а через кілька секунд стоїть розслаблена. Різниця у формі її тіла – колосальна.

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Блогерка показала, що означає "ідеальне тіло" насправді

Лорен має майже 93 тисячі підписників. Дівчина регулярно інформує своїх шанувальників про власні успіхи у сфері здоров'я та фітнесу. У нещодавньому відео вона продемонструвала свою фігуру в костюмі бренду Gymshark, що складається зі спортивного бюстгальтера та легінсів.

Спочатку Лорен позувала, а потім перейшла до більш розслабленої пози. Її підписники швидко помітили, наскільки спокійніший вона має вигляд, коли не позує.

Тіло, яке ви бачите на моїй сторінці, далеке від того, яке я бачу щодня, моє справжнє, природне і розслаблене тіло. Я думаю, що дуже легко припустити, що люди, яких ми бачимо в інтернеті, виглядають так весь час. Але дозвольте мені сказати вам, що це зовсім не так,

– наголосила блогерка.

Лорен також розповіла про те, що інфлюенсери не завжди виграють від ідеального освітлення чи вишуканого вбрання.

"Так само, як змінюється ваше тіло, змінюється і тіло ваших улюблених інфлюенсерів. Ми всі роздуваємося, і в кінці дня дивимося в дзеркало, щоб побачити результати всього з'їденого. Одна річ, яка допомагає мені змиритися зі здуттям живота, – це сприймати його як знак того, що я добре нагодована і здорова", – каже Лорен.

Дивіться відео блогерки з "ідеальним" та розслабленим тілом:

Вона порадила підписникам дивитися на позитивні моменти.

"Але повертаючись до цього, будь ласка, пам'ятайте, що наступного разу, коли ви будете прокручувати відео, тіло, яке ви бачите, – це те, що ми хочемо, щоб ви побачили. Це ключовий ролик! Тіло кожної людини кардинально змінюється протягом дня, і це абсолютно нормально!" – наголосила блогерка.

Інфлюенсерка закінчила свій допис, закликавши підписників поважати своє тіло і те, як воно змінюється.

"Зробіть це позитивним досвідом і часом, щоб оцінити своє тіло і те, що воно зробило для вас протягом дня", – зауважила дівчина.

Її позитивний настрій викликав шквал вподобайок та коментарів: