У моду вривається блуза з бантом – хіт осені, від якого всі в захваті
- У моді цього року з'явилися блузи з об’ємним бантом, які підкреслюють романтичний та елегантний стиль.
- Saint Laurent і Versace представили моделі з великими бантами, масивними плечима та підплічниками, натхненні трендами 1980-х років.
Вишукана блуза з бантом була популярною кілька років тому, а потім швидко згасла й на заміну їй прийшли інші варіанти. Цього ж року мода на блузу з об’ємним бантом знову відновлюється, тому рекомендуємо придивитися до найкращих варіантів.
В осінньо-зимовому сезоні банти виглядають розкішно й довершують жіночий образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Річ має романтичний та елегантний вигляд й здатна стати центральним елементом образу.
Читайте також Картаті сорочки повернулися в моду: виглядають краще, ніж раніше
Окрім помітного банта, в моду цього року входять краватки, жабо, волани й банти. Та якщо ви ще не готові до таких цікавинок, то пропонуємо основну увагу звернути на найкращі блузи з бантами.
Які блузи з бантами в моді цього року?
У своїй колекції бренд Saint Laurent показав моду не лише на об’ємний бант, але й на масивні плечі, які нагадують тренди 1980-х років. До такої сорочки гарно пасує спідниця-олівець й туфлі на підборах.
Модні образи з блузою / Фото Vogue
Італійський бренд Versace вирішили зробити ставку на банти величезного розміру XXL. До такої блузи можна додати жакет з підплічниками та ефектну мініспідницю. Цей варіант підійде для всіх, хто захоче виділитися.
Модні образи з блузою / Фото Vogue
Напередодні свят блузи стають фаворитами серед вбрання, оскільки гарно пасують до спідниць, штанів та джинсів. Радимо обирати для себе блузи з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу. Звичайна блуза з бантом в поєднанні зі спідницею здатна створити феєричний образ.
Щоб відтворити кілька стилізацій, не обов’язково в’язати кожного разу бант. Можна скористатися шлейфом, закинувши його на шию.
Видання In Journal розповіло, що в моді цього року кілька красивих сорочок. Серед найпопулярніших варіантів – біла сорочка, картата, в смужку, шовкова, атласна чи джинсова. А от поєднання білої сорочки з краваткою стало трендом цього сезону.
Які блузи будуть в моді цього року?
Модними цього року є корсетні, шовкові та блузи в білизняному стилі, які повертаються з 90-х років.
Також актуальними будуть блузи в стилі бохо, з драпіруванням, утилітарному стилі та шкіряні блузи у різних відтінках.
Часті питання
Чому банти стали популярними в осінньо-зимовому сезоні?
Банти виглядають розкішно та довершують жіночий образ, додаючи йому романтичного та елегантного вигляду — вони здатні стати центральним елементом образу.
Які модні тренди з бантами пропонують бренди Saint Laurent та Versace?
Бренд Saint Laurent показав моду на об’ємний бант і масивні плечі, натхненні 1980-ми роками, тоді як Versace зробили ставку на банти величезного розміру XXL, які можна поєднувати з жакетом з підплічниками та мініспідницею.
Як правильно стилізувати блузу з бантом для свят?
Блузи з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу добре пасують до спідниць, штанів та джинсів — можна створювати різні стилізації, використовуючи шлейф замість банта, закинувши його на шию.