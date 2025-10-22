В осінньо-зимовому сезоні банти виглядають розкішно й довершують жіночий образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Річ має романтичний та елегантний вигляд й здатна стати центральним елементом образу.

Читайте також Картаті сорочки повернулися в моду: виглядають краще, ніж раніше

Окрім помітного банта, в моду цього року входять краватки, жабо, волани й банти. Та якщо ви ще не готові до таких цікавинок, то пропонуємо основну увагу звернути на найкращі блузи з бантами.

Які блузи з бантами в моді цього року?

У своїй колекції бренд Saint Laurent показав моду не лише на об’ємний бант, але й на масивні плечі, які нагадують тренди 1980-х років. До такої сорочки гарно пасує спідниця-олівець й туфлі на підборах.



Модні образи з блузою / Фото Vogue

Італійський бренд Versace вирішили зробити ставку на банти величезного розміру XXL. До такої блузи можна додати жакет з підплічниками та ефектну мініспідницю. Цей варіант підійде для всіх, хто захоче виділитися.



Модні образи з блузою / Фото Vogue

Напередодні свят блузи стають фаворитами серед вбрання, оскільки гарно пасують до спідниць, штанів та джинсів. Радимо обирати для себе блузи з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу. Звичайна блуза з бантом в поєднанні зі спідницею здатна створити феєричний образ.

Щоб відтворити кілька стилізацій, не обов’язково в’язати кожного разу бант. Можна скористатися шлейфом, закинувши його на шию.

Видання In Journal розповіло, що в моді цього року кілька красивих сорочок. Серед найпопулярніших варіантів – біла сорочка, картата, в смужку, шовкова, атласна чи джинсова. А от поєднання білої сорочки з краваткою стало трендом цього сезону.

Які блузи будуть в моді цього року?