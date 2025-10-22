В осенне-зимнем сезоне банты выглядят роскошно и завершают женский образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Вещь имеет романтический и элегантный вид и способна стать центральным элементом образа.

Кроме заметного банта, в моду этого года входят галстуки, жабо, воланы и банты. Но если вы еще не готовы к таким изюминкам, то предлагаем основное внимание обратить на лучшие блузы с бантами.

Какие блузы с бантами в моде в этом году?

В своей коллекции бренд Saint Laurent показал моду не только на объемный бант, но и на массивные плечи, которые напоминают тренды 1980-х годов. К такой рубашке хорошо подходит юбка-карандаш и туфли на каблуках.



Модные образы с блузой / Фото Vogue

Итальянский бренд Versace решили сделать ставку на банты огромного размера XXL. К такой блузе можно добавить жакет с подплечниками и эффектную мини-юбку. Этот вариант подойдет для всех, кто захочет выделиться.



Модные образы с блузой / Фото Vogue

Накануне праздников блузы становятся фаворитами среди нарядов, поскольку хорошо подходят к юбкам, брюк и джинсов. Советуем выбирать для себя блузы из бархата, шелка или прозрачного материала. Обычная блуза с бантом в сочетании с юбкой способна создать феерический образ.

Чтобы воспроизвести несколько стилизаций, не обязательно вязать каждый раз бант. Можно воспользоваться шлейфом, закинув его на шею.

Издание In Journal рассказало, что в моде в этом году несколько красивых рубашек. Среди самых популярных вариантов – белая рубашка, клетчатая, в полоску, шелковая, атласная или джинсовая. А вот сочетание белой рубашки с галстуком стало трендом этого сезона.

Какие блузы будут в моде в этом году?