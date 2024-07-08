Провела на горищі 20 років: коробку з битою порцеляною продали за 200 тисяч доларів

Коробку з порцеляною, яка понад два десятиліття стояла на горищі британки Гілл Стюарт, продали на аукціоні за понад 160 000 фунтів стерлінгів (понад 200 000 доларів).

Чому розбитий посуд виявився таким коштовним та як жінка отримала справжній скарб, розповідаємо далі.

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Як розбиту порцеляну продали на аукціоні

Набір розбитого посуду жінці залишив її дідусь, який служив у Китаї перед Першою світовою війною За словами британки, багатьом предметам вже сотні років. Вона також додала, що її бабуся пошкодила деякі з них.

Я привезла його в Лінкольншир у 2002 році, і з того часу коробка з написом "бита порцеляна" просто жила на горищі. Щоразу, коли я підіймалася за різдвяними прикрасами, я думала: "Я повинна щось зробити з цією коробкою",

– ділиться Гілл.

У результаті вона віднесла посуд до аукціоніста Джеймса Лаверака. Експерт каже, що предмети мали доволі невибагливий вигляд і були схожі на ті, що люди можуть знайти на дворових розпродажах і в благодійних магазинах. Спочатку він розділив колекцію на лоти, давши початкову загальну оцінку в кілька тисяч доларів, однак справжня вартість речей перевищила очікування.

Деякий посуд вцілів / Фото John Taylors Auction Rooms

Більшість людей не подумає, що вони коштують більше одного – двох фунтів стерлінгів, але вони рідкісні, колекційні, а тому дуже цінні,

– пояснив Джеймс Лаверак.

Коли він назвав остаточну цифру, яку вдалося виручити за розбиту порцеляну, Гілл була приголомшена.

Так, посуд продали за 204 000 доларів, включно з комісійними. Один лот – набір із п'яти китайських блюдець, оцінений менш ніж у 100 доларів, – у підсумку пішов майже за 45 000 доларів. Інший набір із 16 чашок, оцінених не більш ніж у 100 доларів, був проданий за 75 000 доларів. Навіть розбита чашка пішла за 6 300 доларів.