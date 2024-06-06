Жасмін відрощувала волосся протягом останніх 7 років. У мережі дівчина також часто розповідає, як доглядає за волоссям.
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Як "британська Рапунцель" відростила волосся за 7 років
Жасмін Ларсен за 7 років змогла відростити волосся довжиною у понад 132 сантиметри. Допомогла їй у цьому розмаринова олія, яку дівчина варить власноруч.
Британська рудоволоса Рапунцель розповіла про свій секрет довгого волосся. Так, дівчина готує розмаринову олію, рецепт котрої надзвичайно простий. Для цього Жасмін використовує:
- кокосову олію,
- 3 – 5 гілочок розмарину,
- листя свіжої м'яти.
Усі інгредієнти Жасмін кидає у воду, доводить до кипіння й варить близько 5 – 10 хвилин. Потім дівчина залишає суміш на годину, щоб та охолола, й переливає у спеціальну пляшку. Окрім того, готує Жасмін і розмаринову воду. Вона використовує ті ж інгредієнти, але не варить їх, а просто заливає окропом і залишає на деякий час.
Як дівчина готує розмаринову олію: дивіться відео
Як дівчина доглядає за волоссям
Важливо не лише приготувати розмаринову олію, а й правильно її застосовувати. Так, Жасмін наносить олію на шкіру голови й масажними рухами втирає її. Після цього дівчина миє волосся як завжди.
Окрім того, рудоволоса "британська Рапунцель" наносить розмаринову олію й протягом дня. Дівчина вважає, що це також сприяє росту волосся.
Загалом, Жасмін витрачає на догляд за волоссям близько 15 годин щотижня:
- 40 хвилин для миття волосся й шкіри голови,
- 30 хвилин дівчина ходить з рушником після миття волосся,
- 30 хвилин розчісує вологе волосся,
- 1 годину сушить волосся феном.
Інколи дівчина також наносить розмаринову олію на ніч, а після – заплітає волосся у косу. Така процедура триває близько 40 хвилин і дівчина повторює її двічі на тиждень.
Британка Жасмін має дуже довге волосся: дивіться фото
Жасмін також поділилася й кумедними ситуаціями, з якими стикалася. Так, один з користувачів мережі хотів, щоб хлопець накрутив волосся й зняв це на відео. Інший користувач хотів отримати маленьке пасмо волосся, а хтось навіть пропонував дівчині 300 тисяч доларів, щоб вона лишень його відрізала і продала. Втім, Жасмін не реагує на такі пропозиції й вважає такий фетиш на довге волосся дивним.
Водночас психологи пояснюють, що чоловікам дійсно подобається довге волосся. Вчені Південної Кореї у березні 2024 року опублікували дослідження, у якому стверджували, що чоловіків частіше сексуально приваблюють жінки з довгим шовковистим волоссям.