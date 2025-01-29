Ніби витягнули з болота: брудні джинси – хіт 2025 року

У моду входить неоднозначна тенденція на брудні джинси. Їх вже активно носять світові модниці, втім виглядають ці денімові штани досить незвично. Такі джинси здивують навіть затятих модниць, оскільки виглядають дуже неординарно.

Деякі тренди є доволі незрозумілими, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Якщо минулого року ми пробували прийняти у світ моди капрі чи давно забуті джинси скінні, то у 2025 році розпочинається тенденція на брудні джинси. Вони настільки реалістично є брудними, що дивлячись на них, складається враження, наче їх годину тому витягнули з болота.

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Брудні джинси – головний тренд 2025 року

Спочатку брудні джинси представив епатажний бренд Balenciaga, а потім моду на них підхопили Acne Studios та Diesel. Джинси вирізняються великими висвітленими чи темними плямами, що створює враження справді брудного деніму, вимащеному в багнюці.

Деякі провідні модниці зумисне одягають такі джинси, щоб покращити образи й дотримуватися сезонних тенденцій. Найкраще брудні джинси поєднуються з футболками оверсайз, картатими сорочками та об’ємними светрами. До такого casual вбрання джинси підійдуть ідеально.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Гарно виглядатиме образ, якщо створити контраст на основі брутальних штанів та елегантних речей – водолазки, топа чи блузи в поєднання з вишуканим пальтом.

Палкою шанувальницею брудних джинсів є Дженніфер Лопес. Ще минулої весни вона носила їх з шубою та уггами.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Трендові джинси вже з’явилися в асортименті українських брендів. Ефект бруду є в колекції бренду BAZHANE. Креативна директорка бренду Катерина Маркова переконана в тому, що український ринок вже готовий до таких експериментів.

"У нас дуже прогресивні клієнти, ому в мене взагалі не було ніяких переживань щодо представлення таких джинсів. Єдине, що я не думала, що вони стануть настільки масовими", – зазначила Маркова.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Трендову модель джинсів можна поєднувати з жакетами, корсетами чи туфлями на підборах. Образ в такому стилі буде ошатним та розслабленим водночас.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Незабаром популярні брудні джинси представить український виробник diadia, щоб модниці могли покреативити зі своїми образами.