Цей тренд не обмежується одним елементом гардероба. Його можна побачити всюди: у топах, сукнях, спідницях і навіть штанах, пише видання Cosmopolitan.

Головна особливість такого фасону – об'ємний силует, який додає образам легкості та повітряності. Завдяки цьому одяг виглядає так, ніби він наповнений повітрям, нагадуючи м'які хмаринки.

На перший погляд, може здатися, що через об'ємний силует у такому одязі буде спекотно. Насправді все залежить від тканини. Якщо річ пошита з натуральних матеріалів, як-от льону чи бавовни, вона добре пропускає повітря. До того ж між тканиною та тілом залишається більше вільного простору, тому одяг не прилипає до шкіри й забезпечує кращу вентиляцію. Саме тому в спеку такі речі можуть виявитися навіть комфортнішими, ніж моделі, які щільно облягають тіло.

Як стилізувати bubble-одяг?

Найпростіше правило – поєднувати об'ємні речі з більш приталеними. Наприклад, якщо обираєте пишний топ або блузу, доповніть їх прямими штанами, джинсами чи спідницею, яка підкреслює силует. А якщо одягаєте об'ємну спідницю або штани bubble, збалансуйте образ обтислим верхом: топом-бандо, боді, майкою чи лонгслівом.

Втім, це лише базова рекомендація. Сьогодні модниці дедалі частіше відходять від класичних поєднань і сміливо експериментують. Вони комбінують одразу кілька об'ємних речей, грають із яскравими кольорами, незвичними фактурами та аксесуарами.

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