Дизайнери щороку намагаються здивувати нас новими трендами, але цього літа справжній фурор викликала річ, яку ніхто не очікував побачити в гардеробах. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Стильний аксесуар на літо 2026 року

Справжнім хітом літнього сезону несподівано став затишний "бабусин" аксесуар – в'язана в техніці кроше бандана. Цей милий і водночас стильний головний убір упевнено витіснив з модного олімпу як торішні солом'яні капелюшки, так і звичні тканинні хустки.

Модниці закохалися в кроше-бандани за їхній неповторний шарм та практичність, адже ажурна в'язка чудово пропускає повітря і рятує від сонця. Тепер цей елемент гардероба носять буквально всюди, зокрема на пляж, міські прогулянки та навіть на вечірні заходи, поєднуючи з легкими сукнями чи грубими джинсовками.

Популярність цього аксесуара цілком виправдана, адже ручна робота та унікальні текстури зараз цінуються як ніколи. У магазинах одягу можна знати як стримані однотонні бандани у пастельних відтінках, так і яскраві різноколірні моделі, які миттєво захоплюють погляди.

Секрет шаленого успіху кроше-бандани полягає ще й у її дивовижній універсальності. Вона однаково гарно пасує до розпущеного волосся, хаотичних пучків чи романтичних кіс, дозволяючи щодня створювати абсолютно різні за настроєм зачіски.

Крім того, такий головний убір дуже компактний – його можна легко сховати в сумочку, не хвилюючись, що він втратить форму, на відміну від капелюхів.

Який забутий аксесуар повернувся у моду у 2026 році – читайте більше в нашому матеріалі.