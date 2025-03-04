Модель Б'янка Балті, яка пройшла лікування від раку, одягнула на Vanity Fair прозору сукню

Італійська супермодель Б’янка Балті стала гостею вечірки Vanity Fair, яка щороку традиційно відбувається після головної церемонії вручення "Оскара". Знаменитість вийшла на червону доріжку без перуки й вразила вибором свого вбрання.

Б'янка Балті зараз проходить лікування раку яєчників, пише 24 Канал. Через хімієтерапію вона втратила волосся. Раніше жінка одягала перуку, втім зараз виходить у світ без неї на різноманітні події. Без перуки модель вирішила прийти на світську вечірку Vanity Fair.

Читайте також Сукня українського бренду "Monetre" з'явилась на червоній доріжці премії "Оскар"

Б'янка Балті на вечірці Vanity Fair

Супермодель вирішила перестати ховати реальні наслідки від страшної недуги, тому більше не носить перуки. Своїм вчинком зірка підтримує жінок, які зараз теж проходять хімієтерапію та лікування від онкологічних захворювань.

На модній вечірці Vanity Fair Б'янка Балті вийшла у неймовірній кремовій сукні від бренду Fendi з напівпрозорим топом, який спадав на рукави наче накидка та шовковій спідниці довжини максі на високій посадці.

Італійка довершила образ коштовними прикрасами від бренду Bulgari з синім камінням. Вона одягнула браслет та перстень, втім сережки не приміряла. Б’янка навіть макіяж зробила ледь помітний. Візажисти нанесли на обличчя лише тональну основу й легко підфарбували вії та нанесли на губи коричневу помаду.

Б'янка Балті на вечірці після Оскара: дивіться відео

Новиною про захворювання на рак Б'янка Балті шокувала мільйони прихильників ще у середині вересня. До лікарні вона звернулася через сильний біль внизу живота. Обстеження виявило невтішний вердикт – у моделі був рак яєчників третьої стадії. У жовтні минулого року вона розпочала курс хімієтерапії, який нещодавно завершився.