На премію "Оскар" сукню українського бренду одягнула канадська журналістка Ліз Тріннер, пише 24 Канал.

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Як виглядала ця сукня на "Оскарі"

Саме Ліз вела трансляцію церемонії цьогорічного "Оскара" для Канади. Журналістика висловила захват відносно свого вбрання.

Це перша сукня, в яку закохалась, коли ми почали наше полювання за моїм образом для "Оскара". Для мене велика честь одягнути її, особливо тому, що дизайнерка – українка,

– написала Ліз у інстаграм.

Доповнила свій образ Ліз рукавичками та босоніжками в тон.

Придбати сукню, яку одягнула Ліз, можна і зараз. Вона коштує – 1 205 євро (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 52 тисячі гривень.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали про найяскравіші образи зірок на цьогорічній премії "Оскар".