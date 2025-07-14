5 бюджетних парфумів, які зводять з розуму чоловіків: вишукані аромати
- Фахівці знайшли кілька бюджетних парфумів з розкішним запахом, які приваблюють чоловіків, серед яких Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby, Zara Immortal Vanilla, Coach Floral, Karl Lagerfeld Fleur De The та Trussardi Delicate Rose.
- Ці парфуми містять різноманітні аромати від солодких гурманських до свіжих квіткових, що дозволяє їм позмагатися з люксовими та нішевими ароматами.
Чимало парфумів з розкішним запахом коштують кілька тисяч гривень. Не всі готові витрачати такі кошти на аромати, тому фахівці віднайшли альтернативи, які коштують дешевше, проте мають такий самий бездоганний запах.
Є багато класних ароматів за помірну ціну, які навіть здатні позмагатися з люксовим та нішевим сегментом, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У добірці ви знайдете класичні квіткові чи апетитні гурманські аромати. Ці парфуми дуже подобаються чоловікам, оскільки композиції складається з неймовірно вдалих запахів.
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Які бюджетні парфуми дорого пахнуть?
Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby
Аромат зачарує запахом стиглої черешні, цукерок з темного шоколаду, квітів орхідеї та півонії, які переходять в базу з мускусу та кашемірової деревини. Парфум чудово підійде для любительок солодких гурманських композицій.
Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest
Zara Immortal Vanilla
Парфум оповитий запахом кокоса, магнолії, ванілі та карамелі. Аромат ще відчувається амброю та ладаном. Разом різні запахи створюють розкішну композицію, яку хочеться вдихати ще й ще.
Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest
Coach Floral
Аромат наповнений запахом ананаса, цитрусів, рожевого перцю, гарденією, трояндою. Базу довершує деревина, мускус та пачулі з ванільним посмаком.
Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest
Karl Lagerfeld Fleur De The
Витончений парфум складається із запаху зеленого чаю, жасмину та мандарина. Аромат доволі свіжий, а на тілі розкривається квітковим букетом. Обирайте парфум на літо, оскільки він ідеально підійде для ранкових прогулянок, на роботу, в спортзал чи на побачення.
Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest
Trussardi Delicate Rose
Чуттєвий аромат здатен привертати увагу ефектним шлейфом. У композиції поєднався кумкват, юзу, зелене яблуко та пахощі жасмину й троянди. Базу складає кедр та сандал.
Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest
До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.