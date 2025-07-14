5 бюджетних парфумів, які зводять з розуму чоловіків: вишукані аромати

Чимало парфумів з розкішним запахом коштують кілька тисяч гривень. Не всі готові витрачати такі кошти на аромати, тому фахівці віднайшли альтернативи, які коштують дешевше, проте мають такий самий бездоганний запах.

Є багато класних ароматів за помірну ціну, які навіть здатні позмагатися з люксовим та нішевим сегментом, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У добірці ви знайдете класичні квіткові чи апетитні гурманські аромати. Ці парфуми дуже подобаються чоловікам, оскільки композиції складається з неймовірно вдалих запахів.

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Які бюджетні парфуми дорого пахнуть?

Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby

Аромат зачарує запахом стиглої черешні, цукерок з темного шоколаду, квітів орхідеї та півонії, які переходять в базу з мускусу та кашемірової деревини. Парфум чудово підійде для любительок солодких гурманських композицій.



Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest

Zara Immortal Vanilla

Парфум оповитий запахом кокоса, магнолії, ванілі та карамелі. Аромат ще відчувається амброю та ладаном. Разом різні запахи створюють розкішну композицію, яку хочеться вдихати ще й ще.



Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest

Coach Floral

Аромат наповнений запахом ананаса, цитрусів, рожевого перцю, гарденією, трояндою. Базу довершує деревина, мускус та пачулі з ванільним посмаком.



Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest

Karl Lagerfeld Fleur De The

Витончений парфум складається із запаху зеленого чаю, жасмину та мандарина. Аромат доволі свіжий, а на тілі розкривається квітковим букетом. Обирайте парфум на літо, оскільки він ідеально підійде для ранкових прогулянок, на роботу, в спортзал чи на побачення.



Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest

Trussardi Delicate Rose

Чуттєвий аромат здатен привертати увагу ефектним шлейфом. У композиції поєднався кумкват, юзу, зелене яблуко та пахощі жасмину й троянди. Базу складає кедр та сандал.



Бюджеті парфуми з вишуканим запахом / Фото Pinterest

До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.