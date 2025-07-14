Есть много классных ароматов за умеренную цену, которые даже способны посоревноваться с люксовым и нишевым сегментом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В подборке вы найдете классические цветочные или аппетитные гурманские ароматы. Эти духи очень нравятся мужчинам, поскольку композиции состоит из невероятно удачных запахов.

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Какие бюджетные духи дорого пахнут?

Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby

Аромат очарует запахом спелой черешни, конфет из темного шоколада, цветов орхидеи и пиона, которые переходят в базу из мускуса и кашемировой древесины. Парфюм прекрасно подойдет для любительниц сладких гурманских композиций.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Zara Immortal Vanilla

Парфюм окутан запахом кокоса, магнолии, ванили и карамели. Аромат еще чувствуется амброй и ладаном. Вместе разные запахи создают роскошную композицию, которую хочется вдыхать еще и еще.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Coach Floral

Аромат наполнен запахом ананаса, цитрусов, розового перца, гарденией, розой. Базу довершает древесина, мускус и пачули с ванильным привкусом.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Karl Lagerfeld Fleur De The

Изящный парфюм состоит из запаха зеленого чая, жасмина и мандарина. Аромат довольно свежий, а на теле раскрывается цветочным букетом. Выбирайте парфюм на лето, поскольку он идеально подойдет для утренних прогулок, на работу, в спортзал или на свидание.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Trussardi Delicate Rose

Чувственный аромат способен привлекать внимание эффектным шлейфом. В композиции соединился кумкват, юзу, зеленое яблоко и аромат жасмина и розы. Базу составляет кедр и сандал.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.