Є окремий вид парфумів, які для багатьох просто нестерпні, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Часто навіть самі власниці парфумів погоджуються з тим, що їхній різкий запах викликає мігрень та нудоту, якщо бризнути на тіло понад один раз.

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Більшість жінок вважають, що завдяки цьому парфуму вдасться пахнути дорого, але аромат є настільки стійким та з різким шлейфом, що підходить далеко не всім. Парфум коштує дорого, а дешеві підробки мають ще гірший запах, який здатен викликати нудоту.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

Парфуми Montale

Увесь парфумерний бренд Montale є доволі нав’язливий, а шлейф залишається в приміщенні настільки довго, що від нього неможливо позбутися. Дехто каже, що аромати з усієї лінійки здатні перебити усі запахи інших парфумів. Удові аромати бренду є дуже сильно гучними, тому молодим дівчам їх краще оминати.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

Chanel Chance

Ці парфуми вже є досить старими та досі мають популярність. У композиції присутній жасмин, ваніль та пачулі. У цьому випадку йдеться вже не про різкість, а про нотки дешевизни. Придбавши аромат, ви перенесетеся в минуле, тому рекомендовано віднайти для себе щось свіже та актуальне.



Парфуми з неприємним запахом / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про кілька стійких ароматів для жінок, які мають ніжний та витончений шлейф.