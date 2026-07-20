Від витончених вечірніх виходів до розслаблених міських прогулянок – правильна пара взуття здатна повністю змінити настрій вашого аутфіту та зробити силует візуально стрункішим. Модний журнал InStyle поділився найвдалішими варіантами взуття та шортів. Про це мало хто здогадується, але ці варіанти працюють на ваш стиль.

З чим носити шорти-бермуди влітку 2026

Спробуйте поєднати із в'єтнамками на підборах. Це щось середнє між елегантним взуттям та розслабленим пляжним взуттям – саме те, що треба. Цей тренд зараз носять усі: від Гейлі Бібер до Айо Едебірі. Вони додають образу легкості, але залишають його витонченим.



Бермуди та в'єтнамки на підборах / фото з інстаграму amel_nali_s

Босоніжки з ремінцями ідеально поєднуються з бермудами. У спеку відкрите взуття – це взагалі найкраще рішення. Відкрита стопа робить силует візуально легшим. Вони чудово дихають і додають образу ніжних ноток, особливо якщо обрати пастельні чи трендові масляно-жовті відтінки або благородний коричневий.



З яким взуттям носити шорти бермуди / фото з інстаграму amel_nali_s

Туфлі-човники з гострим носком підійдуть для створення більш офіційного образу. Це буде ідеальний вибір, коли потрібно швидко зробити аутфіт більш ошатним. Гострий носок чудово врівноважує подовжений або об'ємний силует бермудів.



Як носити шорти-бермуди влітку / фото з інстагарму symphonyofsilk

До бермудів також пасуватимуть лофери. Вони роблять лук із бермудами більш зібраним та елегантним. А якщо вдягнути їх зі шкарпетками, вийде стильний вуличний аутфіт у дусі Кендалл Дженнер. Мікс спортивного та класичного стилів зараз на піку популярності.



З яким взуттям носити бермуди / фото з інстаграму vania_carreira

Якщо у гардеробі є класичні балетки, то сміливо поєднуйте їх з бермудами. В такому поєднанні ваш образ вийде стриманим й акуратним. А коли захочеться якогось цікавого акценту, то просто додайте до ансамблю яскраву сумочку. А взагалі стилісти завжди наголошують на тому, що варто експериментувати та поєднувати різні речі з різних стилів та шукати свій ідеальний варіант!

Раніше наша редакція також розповідала про те, які шорти будуть наймоднішими влітку 2026.