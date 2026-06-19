Відомий український дизайнер Андре Тан у новому відео в інстаграмі розповів, які моделі шортів будуть у тренді влітку 2026 року, а також показав, як правильно їх стилізувати, щоб образ виглядав стильно.

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Які шорти будуть в тренді влітку 2026 та з чим їх носити?

Насамперед Андре Тан радить звернути увагу на шорти в білизняному стилі. Атлас, мереживо та легкі фактури залишаються серед головних трендів цього сезону.

Шорти в білизняному стилі / Фото від українського бренду ROMASHKA

Модниці часто носять такі шорти з базовими футболками, простими топами та вільними сорочками. Цей контраст між романтичним низом і лаконічним верхом допомагає створити сучасний та актуальний образ.

Для більш вишуканого лука модельєр пропонує поєднати атласні шорти в білизняному стилі зі структурованим жакетом, мюлями на підборах і мінімалістичними аксесуарами.

Серед фаворитів сезону Андре Тан назвав піжамні шорти з бавовни в смужку.

Приклад образу з піжамними шортами в смужку / Фото Estro

За словами дизайнера, такі шорти вдало виглядають із базовими футболками та топами, але не менш цікаво поєднуються з корсетами чи навіть структурованими жакетами.

Окремо він також виділив бермуди. У тренді як джинсові моделі, так і більш елегантні варіанти з костюмної тканини.

Бермуди з костюмної тканини / Фото Gepur

Це один із найуніверсальніших фасонів, оскільки бермуди однаково доречно виглядають і в повсякденних міських образах, і під час літнього відпочинку.

Не менш актуальними залишаються шорти в стилі сафарі. Моделі в бежевих і пісочних відтінках зі щільних матеріалів та чітким кроєм додають образу зібраності й елегантності. Вони вдало підкреслюють засмаглу шкіру та легко поєднуються як із базовими речами на щодень, так і гармонійно вписуються в більш діловий гардероб.

Look з шортами в стилі сафарі / Фото з Pinterest

Капрі – ще один тренд, який цього літа активно обговорюють. Це не зовсім шорти, а радше укорочені штани.

Як стилізувати капрі / Фото з Pinterest

Попри суперечливе ставлення до цього фасону, Андре Тан також включив капрі до списку актуальних речей на літо 2026. Їхня головна особливість – довжина до середини гомілки, що додає образу виразного ретро-настрою в стилі 2000-х. Дизайнер радить носити капрі з базовими футболками, подовженими жакетами та взуттям у мінімалістичному стилі.

Андре Тан назвав шорти, як будуть найактуальніші цього літа: дивіться відео онлайн

До речі, напередодні ми писали про сукню з 90-х, яку носитимуть усі модниці цього літа.