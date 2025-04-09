З чим носити білу сорочку: універсальні образи, які підійдуть всім

Сорочка білого кольору – це ідеальна базова річ гардероба, яку можна одягнути в офіс чи на прогулянку з друзями. За допомогою білої сорочки можна створити безліч цікавих образів на весняну чи літню пору року.

Білій сорочці немає рівних за своєю універсальністю, пише 24 Канал. Ця річ завжди знайде гідне застосування з верхнім чи нижнім одягом. Сорочка легко комбінується з джинсами, палаццо, шкіряними штанами, спідницею та будь-яким взуттям.

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Сорочка очолює перші місця в списках базового гардероба й ніколи не виходила з моди. Якщо раніше біла сорочка була елементом дрес-коду в офіс, то зараз на неї дивляться вже зовсім по-іншому.

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Сучасні ікони стилю та інфлюенсерки постійно придумують цікаві образи з білою сорочкою, тож далі на їхніх прикладах покажемо, як її можна ефектно носити.

У романтичному стилі

Модниця Саша Фукс показала на своєму прикладі, як білу сорочку можна легко стилізувати з класичною спідницею й пальтом, додавши трішки романтичного вайбу завдяки банту на волоссі, об’ємним сережкам й стильній сумці у формі відра.

У стилі преппі

Додати бунтарського й шкільного духу своєму образу можна завдяки стилю преппі. Приміряйте вкорочену білу сорочку з чорною краваткою, поєднавши образ із сірою спідницею й шкіряною курткою.

У монохромному стилі

Для створення вишуканого образу на основі сірих штанів палаццо й пальта, спробуйте розбавити образ за допомогою білої сорочки й білого взуття.

У класичному стилі

Бордовий колір все ще продовжує бути популярним, тому для створення розкішного образу, пропонуємо одягнути білу сорочку з поєднанням жакета й штанів. Щоб підкреслити талію – одягніть ланцюжки.

У кежуальному стилі

Білі сорочки не обов’язково повинні бути приталеними й короткими. Є варіант подовженої сорочки оверсайз, яку можна легко поєднати з будь-якими джинсами й доповнити жакетом й туфлями в білому кольорі, як це зробила Саша Фукс.

Сорочка білого кольору – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди й завжди буде вважатися трендовою, тому радимо додати цей базовий елемент до свого гардероба й поєднувати з будь-яким одягом та взуттям на власний смак.