Вишита сорочка ідеально підходить на останній дзвоник у школу, пише 24 Канал. Це чудова нагода створити етнічний образ з вишитим верхом, поєднуючи з різними стильними елементами гардероба – джинсами, спідницею та шортами.

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Зараз вже відійшли образи з сорочками та блузами, а все частіше модниці обирають для себе вишиванки. Зараз в моду почали входити цікаві жилетки, які ще краще доповнюють вишиванки й додають цікавішого акценту образам.

З чим носити вишиванку на останній дзвоник

До школи на урочистий захід до школи радимо приміряти вишиванку зі спідницею. Це можуть бути красиві спідниці плісе в стилі преппі, класичні спідниці міні з костюмної чи шкіряної тканини, атласні спідниці в довжині міді чи максі, чи навіть красиві джинсові спідниці.

Доповнити образ можна стильними лоферами чи красивими балетками в стилі Мері Джейн.

До слова! Де купити вишиванку онлайн дивіться у нашому матеріалі. Українські бренди пропонують широкий асортимент сучасних вишиванок з різних матеріалів.

Універсальним варіантом є стилізація вишиванки зі штанами. Це можуть бути класичні палаццо, штани-сигарети, зі стрілками, шовкові тощо. Можна поєднати вишиванку зі штанами зі взуттям на низькому ходу чи приміряти туфлі та босоніжки на підборах.



Для створення невимушеного образу, можна під вишиванку приміряти й джинси. Це можуть бути широкі моделі, джинси кльош чи трендові мішкуваті. Гарно виглядають джинси в білому, сірому, чорному та блакитному кольорі.

Вишиванка на останній дзвоник – це чудова річ, яка допомагає створити особливий вигляд. Останнім часом вишиті сорочки стали ще популярнішими, тому їх радо одягають не лише дорослі, але й діти, оскільки усі образи виглядають неймовірно стильно. Окрім того, сучасні вишиванки стали дуже стильними, тож пропонують покупцям красивий вільний крій, різноманітні кольори й незвичну вишивку.