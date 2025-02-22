Як відчистити взуття від слідів солі: ви точно не знали цих лайфхаків

Дорогу від ожеледиці можуть посипати сіллю. Вона рятує від падінь, однак забруднює взуття. Щоб сіль не зіпсувала чоботи, прийшовши додому її потрібно очистити. Є кілька методів, про які більшість навіть не знали.

Сліди від солі можуть з’явитися на будь-якому матеріалі взуття, однак за допомогою народних засобів їх можна легко прибрати, пише 24 Канал. Запам’ятайте, що взуття від сольових розводів потрібно чистити одразу, оскільки це може призвести до пошкодження.

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Наліт білого кольору на взутті є наслідком хімічної реакції солі з матеріалом, з якого виготовлене взуття. Сіль витягує з нього вологу, призводячи до висихання й появи білих плям. Також сіль може пошкодити барвник, особливо на кольоровому взутті, тому розповідаємо кілька способів, які допоможуть відчистити чоботи.

Оцет

Змішайте чайну ложку води з 3 чайними ложками оцту. Цим розчином змочіть губку чи чисту ганчірку й протріть забруднені місця на взутті. Залишіть взуття на 30 хвилин, а далі змастіть кремом.

Харчова сода

З невеликої кількості соди зробіть пасту й нанесіть на забруднену ділянку. Тоді потріть оброблену пляму м’якою щіткою, а залишки соди витріть вологою ганчіркою.



Сіль від взуття легко вивести / Фото Pexels

Спирт

Трохи спирту нанесіть на чисту тканинну ганчірку й протріть нею білі сліди від солі. Метод чудово підходить для тканинного чи шкіряного взуття.

Лимонний сік

Змішайте у рівних частинах сік лимона з водою та за допомогою ганчірки протріть забруднені місця на взутті. Кислота допоможе розчинити плями від солі, тож за кілька хвилин взуття стане чистим. Окрім того, від цього методу взуття буде мати свіжий, цитрусовий запах.