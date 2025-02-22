Следы от соли могут появиться на любом материале обуви, однако с помощью народных средств их можно легко убрать, пишет 24 Канал. Запомните, что обувь от солевых разводов нужно чистить сразу, поскольку это может привести к повреждению.

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Налет белого цвета на обуви является следствием химической реакции соли с материалом, из которого изготовлена обувь. Соль вытягивает из него влагу, приводя к высыханию и появлению белых пятен. Также соль может повредить краситель, особенно на цветной обуви, поэтому рассказываем несколько способов, которые помогут отчистить сапоги.

Уксус

Смешайте чайную ложку воды с 3 чайными ложками уксуса. Этим раствором смочите губку или чистую тряпку и протрите загрязненные места на обуви. Оставьте обувь на 30 минут, а дальше смажьте кремом.

Пищевая сода

Из небольшого количества соды сделайте пасту и нанесите на загрязненный участок. Тогда потрите обработанное пятно мягкой щеткой, а остатки соды вытрите влажной тряпкой.



Соль от обуви легко вывести / Фото Pexels

Спирт

Немного спирта нанесите на чистую тканевую тряпку и протрите ею белые следы от соли. Метод прекрасно подходит для тканевой или кожаной обуви.

Лимонный сок

Смешайте в равных частях сок лимона с водой и с помощью тряпки протрите загрязненные места на обуви. Кислота поможет растворить пятна от соли, поэтому за несколько минут обувь станет чистой. Кроме того, от этого метода обувь будет иметь свежий, цитрусовый запах.