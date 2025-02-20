Правильное хранение обеспечивает отсутствие неприятных запахов, сохранение формы и вида обуви. Если вы будете придерживаться определенных правил, сможете проносить любимые сапожки еще не один сезон, пишет 24 Канал.

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План подготовки обуви к хранению

Очистка обуви

Обувь нужно качественно почистить. Чистка не должна быть поверхностной.

Чем нужно обрабатывать обувь / Фото Pexels

Используйте профессиональные средства для чистки и следуйте подробной инструкции, учитывая материал из которого изготовлена обувь.

Обратите внимание! Перед тем как складывать обувь, ее нужно качественно высушить.

Проверка состояния обуви

Замените стельки, если они изношены. Проведите профилактику и ремонт. Ваша обувь должна быть как новенькая. Не стоит откладывать ремонт на следующий сезон.

Обработка обуви специальным средством

Обработайте обувь водоотталкивающим спреем извне. Также стоит использовать антисептические средства для профилактики во внутренней части сапожек. Для этого подойдут специальные дезодоранты для обуви.



Как надо складывать обувь на зиму / Фото Pexel

Заметьте! Обувь нужно правильно хранить. Стоит складывать сапожки в отдельную коробку, чтобы не деформировалась их форма.