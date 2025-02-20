Правильне зберігання забезпечує відсутність неприємних запахів, збереження форми і вигляду взуття. Якщо ви будете дотримуватись певних правил, зможете проносити улюблені чобітки ще не один сезон, пише 24 Канал.
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План підготовки взуття до зберігання
- Очищення взуття
Взуття потрібно якісно почистити. Чистка не має бути поверхневою.
Чим потрібно оброблювати взуття / Фото Pexels
Використовуйте професійні засоби для чищення і дотримуйтесь докладної інструкції, зважаючи на матеріал з якого виготовлене взуття.
Зверніть увагу! Перед тим як складати взуття, його потрібно якісно висушити.
- Перевірка стану взуття
Замініть устілки, якщо вони зношені. Проведіть профілактику і ремонт. Ваше взуття має бути як новеньке. Не варто відкладати ремонт на наступний сезон.
- Обробка взуття спеціальним засобом
Обробіть взуття водовідштовхувальним спреєм ззовні. Також варто використовувати антисептичні засоби для профілактики у внутрішній частині чобітків. Для цього підійдуть спеціальні дезодоранти для взуття.
Як треба складати взуття на зиму / Фото Pexel
Зауважте! Взуття потрібно правильно зберігати. Варто складати чобітки у окрему коробку, аби не деформувалася їхня форма.