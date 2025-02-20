Правильне зберігання забезпечує відсутність неприємних запахів, збереження форми і вигляду взуття. Якщо ви будете дотримуватись певних правил, зможете проносити улюблені чобітки ще не один сезон, пише 24 Канал.

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План підготовки взуття до зберігання

Очищення взуття

Взуття потрібно якісно почистити. Чистка не має бути поверхневою.

Чим потрібно оброблювати взуття / Фото Pexels

Використовуйте професійні засоби для чищення і дотримуйтесь докладної інструкції, зважаючи на матеріал з якого виготовлене взуття.

Зверніть увагу! Перед тим як складати взуття, його потрібно якісно висушити.

Перевірка стану взуття

Замініть устілки, якщо вони зношені. Проведіть профілактику і ремонт. Ваше взуття має бути як новеньке. Не варто відкладати ремонт на наступний сезон.

Обробка взуття спеціальним засобом

Обробіть взуття водовідштовхувальним спреєм ззовні. Також варто використовувати антисептичні засоби для профілактики у внутрішній частині чобітків. Для цього підійдуть спеціальні дезодоранти для взуття.



Як треба складати взуття на зиму / Фото Pexel

Зауважте! Взуття потрібно правильно зберігати. Варто складати чобітки у окрему коробку, аби не деформувалася їхня форма.