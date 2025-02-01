3 пари штанів, які можуть замінити джинси: носіть їх на початку весни

Джинси є нашою улюбленою річчю в гардеробі, але й вони з часом набридають, тому нам хочеться замінити їх іншими варіантами низу. Спідниці та шорти є вже варіантами для особливих образів. Для традиційних та кежуальних аутфітів підійдуть кілька фасонів штанів, які є та будуть актуальними навесні.

Навесні завжди хочеться оновити свій гардероб та додати свіжі новинки у свої образи, пише 24 Канал. Щоб урізноманітнити образи, рекомендуємо обрати штани, які стануть чудовою альтернативою джинсам.

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Вельветові штани

Вже кілька місяців поспіль стилісти намагаються впровадити вельветові штани у наш гардероб. Вони ідеальні для зимового носіння, втім у березні теж ідеально підійдуть для створення цікавих аутфітів. Робіть на початок ставку на класичні кольори, а за бажання – обирайте щось яскраве.



Стильні штани на весну 2025 / Фото Pinterest

Палаццо

Штани палаццо є базою, яка повинна бути в гардеробі у кожної дівчини. Для тих, хто має один класичний варіант в чорному кольорі, варто поповнити список білосніжними чи кремовими палаццо. Для офісних аутфітів придбайте сірі штани, які легко поєднаються з сірим жакетом й створять чудовий та стильний look.



Стильні штани на весну 2025 / Фото Pinterest

Карго

Модні штани карго були трендовими кілька сезонів, а потім їхня популярність почала згасати. Вочевидь, дизайнери вирішили продовжити актуальність кежуальних штанів з великими кишенями, тож створили нові колекції зі штанами-парашутами, надихаючись естетикою нульових.



Стильні штани на весну 2025 / Фото Pinterest

Окрім цих штанів, робіть ставку на кольоровий денім. Гарно виглядають джинси білого, сірого чи чорного кольору. Для тих, хто любить завужені варіанти, можуть обирати штани-сигарети зі стрілками, які чудово поєднаються з лоферами чи туфлями.