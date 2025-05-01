Що є кращим для волосся – бігуді чи плойка: відповідь треба знати всім

Простоволосим дівчатам інколи задля різноманітності хочеться змінити образ й створити кучері, але без шкоди пасмам. Щоб створити красі завитки, можна скористатися багатьма засобами, але найпопулярнішими з них є бігуді чи плойка. Що краще використовувати для волосся – читайте далі.

Хвилясте волосся здатне автоматично покращити настрій, тому таку зачіску навіть корисно створювати задля простої зміни свого образу, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media.

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Для того, щоб визначити, що найкраще підходить для волосся, розповімо про переваги й недоліки кожного засобу – бігудів та плойки.

Переваги та недоліки бігудів

Вони мають м’який вплив на волосся. Деякі різновиди не потребують нагріття, тож це мінімізує ризик пошкодження волосся. Завитки, які створені бігудями виглядають природніше, а різноманіття форм та розміру дозволить створити саме той ефект, який вам потрібен. Перевагою бігудів є й те, що вони доступні за ціною й продаються в багатьох магазинах.

Серед основного недоліку бігудів – час на створення зачіски. Інколи для створення красивих локонів, з бігудями доведеться спати всю ніч, аж до ранку. В певних випадках їх може бути незручно носити на голові, особливо тоді, коли хочеться швидко зробити зачіску.

Переваги та недоліки плойки

За допомогою плойки можна швидко створити завитки. Сучасні плойки оснащені регулюванням температури, мають керамічне покриття й захищають від перегріву тощо. Плойкою зручно користуватися, а різні конусні девайси дозволять створити різні види завитків.

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Серед основного недоліку – можливе пошкодження волосся. При неправильному використанні плойка може пошкодити й пересушити волосся. Саме тому обов’язково потрібно наносити термозахист на пасма.

Плойка є дорожчою, ніж бігуді, тому якісна річ може коштувати немало. У певних випадках, завитки від плойки можуть мати дещо штучний вигляд.

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Що саме обрати – бігуді чи плойку, – це індивідуальний вибір кожної людини. Бігуді підійдуть тим, хто хоче м’які хвильки, а от плойка підійде тим, хто хоче швидко створити зачіску без зайвих зусиль.