Чоботи – базова покупка на осінню пору, оскільки нам без них не обійтися, пише Vogue. Вони легко стилізуються з будь-яким верхнім одягом, джинсами, штанами чи спідницями, тому важливо лише обрати ту модель, яка найбільше пасуватиме до вашого стилю.

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Замшеві чоботи в стилі бохо

Стиль бохо увірвався в тренди цього року, тож окрім цікавих речей, в моді також будуть ефектні чоботи в бежевому та коричневому кольорі, які чудово поєднаються з тренчами та пальтами в тих же відтінках.



Стильні чоботи на осінь 2024 / Фото Vogue

Класичні високі чоботи

Є деяка класика, яка витримує швидкоплинність трендів. Базові чоботи завжди є незамінними та ніколи не виходять з моди. Бренди Acne Studios, Gucci та Louis Vuitton додали такі чоботи у свої колекції вище та нижче коліна.



Стильні чоботи на осінь 2024 / Фото Vogue

Чоботи з леопардовим принтом

Дехто каже, що леопардовий принт виходить з моди, але це не так. Він ще продовжує бути популярним й цього року торкнувся навіть взуття. Доповнюйте «хижим» взуттям стриманий та базовий образ.



Стильні чоботи на осінь 2024 / Фото Vogue

Байкерські чоботи

Мотоциклетні чоботи також в моді цього року, бо вони зручні та комфортні. Обирайте для себе чорне взуття, яким зможете доповнити всі образи, оскільки їхня універсальність допомагає поєднувати їх з усім – від джинсів до жіночих суконь.



Стильні чоботи на осінь 2024 / Фото Vogue