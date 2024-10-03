Початок жовтня доволі холодний, тож більшість з нас вже витягнули з шафи теплі бомбери та пальта. Та якщо тепло повернеться, то натомість можна буде одягнути цупкий жакет, пише Cosmopolitan.

Дивіться також Завужені джинси повертаються в моду: тренди деніму, які чекають нас цієї осені

Навіть попри те, що піджак ми носимо замість верхнього одягу, в осінньо-зимову пору його залюбки можна поєднувати з тренчами чи пальтами під низом.

Тренд осені – жакет із замші

Ми знаємо, що до трендових жакетів належить блейзер з акцентними плечима, приталені моделі на талії чи всілякі піджаки з асиметричними деталями. Однак найбажанішим жакетом, який заполонив серця всіх дівчат став виріб з кольорової замші. Найчастіше модниці обирають коричневий колір, який ідеально вписується в осінні образи.

Ці жакети мають гострий комірець та кишені. Стилісти кажуть, що така річ стане найвдалішою покупкою на 2024 рік. Коричневий цього сезону – це новий чорний, а інфлюенсери показують різноманітні образи, доводячи його універсальність.

Такий жакет пасуватиме до всього. Радимо його носити з білими футболками та короткими й довгими спідницями, з сукнями та мішкуватими джинсами. Чудово жакет буде стилізуватися зі штанами палаццо та чоботами на підборах.

Красивий образ із замшевим жакетом

Шоколадний жакет із замші – тренд осені

Актуальний образ на осінь із замшевим жакетом

Цікавий аутфіт з коричневим піджаком

Шоколадний блейзер – хіт осені

М’яка текстура та ніжний шоколадний відтінок здатні створити неповторний образ. У цьому році замша повернулася на модний подіум та зайняла центральне місце в колекціях багатьох брендів та гардеробах модниць, тож нам без неї не обійтися. Жакет легко комбінувати з класичними та кежуальними образами, додаючи їм нотку розкоші та вишуканості.