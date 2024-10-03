Начало октября довольно холодное, поэтому большинство из нас уже вытащили из шкафа теплые бомберы и пальто. Но если тепло вернется, то взамен можно будет одеть плотный жакет, пишет Cosmopolitan.
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Даже несмотря на то, что пиджак мы носим вместо верхней одежды, в осенне-зимнюю пору его охотно можно сочетать с тренчами или пальто под низом.
Тренд осени – жакет из замши
Мы знаем, что к трендовым жакетам относится блейзер с акцентными плечами, приталенные модели на талии или всевозможные пиджаки с асимметричными деталями. Однако самым желанным жакетом, который заполонил сердца всех девушек стало изделие из цветной замши. Чаще всего модницы выбирают коричневый цвет, который идеально вписывается в осенние образы.
Эти жакеты имеют острый воротничок и карманы. Стилисты говорят, что такая вещь станет самой удачной покупкой на 2024 год. Коричневый в этом сезоне – это новый черный, а инфлюенсеры показывают различные образы, доказывая его универсальность.
Такой жакет подойдет ко всему. Советуем его носить с белыми футболками и короткими и длинными юбками, с платьями и мешковатыми джинсами. Прекрасно жакет будет стилизироваться с брюками палаццо и сапогами на каблуках.
Красивый образ с замшевым жакетом
Шоколадный жакет из замши – тренд осени
Актуальный образ на осень с замшевым жакетом с замшевым жакетом
Интересный аутфит с коричневым пиджаком
Шоколадный блейзер – хит осени хит осени
Мягкая текстура и нежный шоколадный оттенок способны создать неповторимый образ. В этом году замша вернулась на модный подиум и заняла центральное место в коллекциях многих брендов и гардеробах модниц, поэтому нам без нее не обойтись. Жакет легко комбинировать с классическими и кэжуальными образами, добавляя им нотку роскоши и изысканности.