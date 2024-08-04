Моторошне видовище: чоловік знайшов "храм" Барбі у лісі

Барбі – це милі ляльки, які, здається, не можуть налякати нікого. Однак, як виявилося, це не так.

Чоловік був вражений та наляканий, коли знайшов "храм" Барбі у лісі. Як виглядає це місце, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов "святилище" Барбі у лісі

Чоловік відшукав купу Барбі у лісі. Знімками своєї незвичної знахідки він поділився на Reddit.

Храм Барбі у лісі за парком,

– підписав він фото.

На зображеннях, які опублікував користувач соцмережі, можна помітити десятки Барбі різного вигляду, акуратно викладених у формі серця на паркані, оточеному зеленню. Дивна інсталяція також містить кілька аксесуарів для ляльок, зокрема половину коня, розташовану на самому верху.

Як виглядає "храм" Барбі: дивіться фото

"Це нагадує мені дещо жахливе, що я бачив кілька років тому. Фактично ту саму чортову річ. На дереві висіла купа ляльок Барбі", "Схоже на сцену з "Апокаліпсису сьогодні"", "Якщо ти бачиш це, то знай, що вже занадто пізно тікати. Прийми свою долю. Це тепер твій Бог", – писали люди, приголомшені моторошною знахідкою.

Сам же чоловік додав, що йому було лячно підходити до виставлених ляльок, але схоже, що там точно проводили час інші люди. На землі поряд лежали банки від напоїв та можна було помітити попіл від багаття.

Нагадаємо, що це не єдина моторошна знахідка Барбі. Раніше інший чоловік розповідав, що він під час гаражного розпродажу натрапив на жахливу колекцію ляльок Барбі, які, здається, були розп’яті на дерев’яних хрестах ручної роботи.