Є ягода, яку варто вживати замість перекусу, аби швидко покращити зовнішність. Це дуже низькокалорійний продукт, що принесе лише користь, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка ягода допоможе швидко схуднути

Кавун – низькокалорійна ягода, що освіжає та приносить значну користь. Декілька причин чому ви маєте придбати його уже зараз:

позитивний вплив на серце;

покращення стану волосся та шкіри;

позитивний вплив на травлення.

Навіть попри те, що кавун дуже солодкий, з'їсти його можна достатньо багато і зовсім не поправитись. Річ у тім, що у 100 грамах цієї ягоди орієнтовно 30 кілокалорій.

Тобто, 1 кілограм кавуна це лише 300 кілокалорій. Для розуміння, це калорійність невеликої булочки без начинки.

Зверніть увагу! Кавун має високий глікемічний індекс (він складає орієнтовно – 72), але низьке глікемічне навантаження.

Кавун можна вживати не тільки як окремий прийом їжі. Ця ягода стане чудовим десертом, який "закріпить" і доповнить навіть найситніший обід.



Яка ягода допоможе скинути вагу / Фото Pexels

До того ж кавун може стати частиною: