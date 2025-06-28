Їжте це на перекус, аби легко худнути і мати чисту шкіру
- Кавун є низькокалорійною ягодою, яка сприяє схудненню і покращує стан волосся та шкіри.
- Кавун має високий глікемічний індекс, але низьке глікемічне навантаження.
Літо – це прекрасний час, аби привести себе в форму та покращити загальний стан. Адже саме в цей період стають доступними свіжі фрукти та овочі.
Є ягода, яку варто вживати замість перекусу, аби швидко покращити зовнішність. Це дуже низькокалорійний продукт, що принесе лише користь, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Яка ягода допоможе швидко схуднути
Кавун – низькокалорійна ягода, що освіжає та приносить значну користь. Декілька причин чому ви маєте придбати його уже зараз:
- позитивний вплив на серце;
- покращення стану волосся та шкіри;
- позитивний вплив на травлення.
Навіть попри те, що кавун дуже солодкий, з'їсти його можна достатньо багато і зовсім не поправитись. Річ у тім, що у 100 грамах цієї ягоди орієнтовно 30 кілокалорій.
Тобто, 1 кілограм кавуна це лише 300 кілокалорій. Для розуміння, це калорійність невеликої булочки без начинки.
Зверніть увагу! Кавун має високий глікемічний індекс (він складає орієнтовно – 72), але низьке глікемічне навантаження.
Кавун можна вживати не тільки як окремий прийом їжі. Ця ягода стане чудовим десертом, який "закріпить" і доповнить навіть найситніший обід.
Яка ягода допоможе скинути вагу / Фото Pexels
До того ж кавун може стати частиною:
- літнього салату;
- смузі;
- та навіть канапки.