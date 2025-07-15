Це не можна робити влітку: поради, які можуть врятувати вас у спеку

Літо це не тільки чарівна пора, а ще й час, коли потрібно бути максимально обережним. Річ у тім, що в спеку нас підстерігає безліч небезпек.

У літній період потрібно з особливою обережністю підходити до стану здоров'я. Важливо своєчасно реагувати на всі сигнали організму, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Також саме влітку важливо уважно ставитися до щоденних звичок. Адже вони формують загальний стан.

Не йдіть у душ одразу після приходу додому

У спеку тіло перегріте, сильне та раптове охолодження може спричинити:

різкий спазм судин;

падіння тиску;

втрату свідомості.

Найкраще охолоджуватись поступово. Нанесіть трохи води на зап'ястя, шию, обличчя та ноги.

Носіть головний убір

Саме головний убір допоможе вам уберегти себе від теплового чи сонячного удару. Особливо, якщо ви перебуваєте під сонцем протягом довгого часу.



Як потрібно поводитись у спеку / Фото Pexels

Не пийте холодне занадто великими ковтками

Занадто холодний напій спричинить різке охолодження слизової оболонки гортані та шлунка. Це дуже шкідливо для організму.

Найкраще вживати напої кімнатної температури. Або пити холодну воду маленькими ковтками, нагріваючи її у ротовій порожнині.

Обирайте одяг з натуральних матеріалів

Синтетичні тканини можуть утримувати тепло й вологу. Таким чином створюється ефект сауни для тіла. Саме тому потрібно обирати саме натуральні тканини на літо.



Чому не можна тримати воду у пластиковій пляшці влітку / Фото Pexels

Не залишайте воду у пластику на сонці

Не варто недооцінювати вплив сонця на пластик. Цей матеріал при нагріванні виділяє багато шкідливих речовин, зокрема, бісфенол А. Вони потрапляють у воду і згодом негативно впливають на організм.