В летний период нужно с особой осторожностью подходить к состоянию здоровья. Важно своевременно реагировать на все сигналы организма, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Также именно летом важно внимательно относиться к ежедневным привычкам. Ведь они формируют общее состояние.

Не идите в душ сразу после прихода домой

В жару тело перегрето, сильное и внезапное охлаждение может вызвать:

резкий спазм сосудов;

падение давления;

потерю сознания.

Лучше всего охлаждаться постепенно. Нанесите немного воды на запястья, шею, лицо и ноги.

Носите головной убор

Именно головной убор поможет вам уберечь себя от теплового или солнечного удара. Особенно, если вы находитесь под солнцем в течение долгого времени.



Как нужно вести себя в жару / Фото Pexels

Не пейте холодное слишком большими глотками

Слишком холодный напиток вызовет резкое охлаждение слизистой оболочки гортани и желудка. Это очень вредно для организма.

Лучше всего употреблять напитки комнатной температуры. Или пить холодную воду маленькими глотками, нагревая ее в ротовой полости.

Выбирайте одежду из натуральных материалов

Синтетические ткани могут удерживать тепло и влагу. Таким образом создается эффект сауны для тела. Именно поэтому нужно выбирать именно натуральные ткани на лето.



Почему нельзя держать воду в пластиковой бутылке летом / Фото Pexels

Не оставляйте воду в пластике на солнце

Не стоит недооценивать влияние солнца на пластик. Этот материал при нагревании выделяет много вредных веществ, в частности, бисфенол А. Они попадают в воду и впоследствии негативно влияют на организм.