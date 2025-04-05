Не даруйте це, щоб не накликати на людину біду

У різних культурах, в тому числі й у слов'янській, дзеркало має глибоке символічне значення. Згідно з давніми забобонами, воно може бути потужними артефактом, що впливає на енергетичний стан людини

Саме тому існує безліч прикмет про те, що дарування дзеркала може бути небезпечним. Вважається, що такий подарунок лише накличе нещастя, пише 24 Канал.

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Які упередження існують відносно дзеркал

Дзеркало як портал в інші світи

У багатьох культурах вірять, що дзеркало є своєрідним порталом між світами. За повір’ями, через нього можна передавати енергію, і воно здатне відкривати двері до іншої реальності.

Дарування дзеркала може символізувати перенесення негативних емоцій, чи навіть енергетичних проблем. Людина, яка отримує такий подарунок, нібито починає "притягувати" нещастя.



Які є прикмети про дзеркала / Фото Pexels

Дзеркало і "неправильне відображення"

Дзеркало здатне відображати не лише зовнішній вигляд людини, але і її внутрішній стан. У стародавні часи вірили, що воно показує душу людини.

Тому дарування дзеркала, за прикметою, може бути як знак виявлення або розкриття того, що повинно залишатися прихованим. Особливо якщо йдеться про поганий чи болючий період у житті.

Дзеркало як предмет для пророчих снів

За старими віруваннями, дарування дзеркала може бути інтерпретовано як спроба змінити долю. Вважається, що "віддзеркалювання" перетворює усі щасливі моменти в майбутньому людини на негативні.



Чому дзеркало вважається поганим подарунком / Фото Pexels

Дзеркало і смерть

На думку деяких, дзеркало може бути пов'язане з потойбічними силами. Зокрема з душею померлих.

Наприклад, у слов’янській традиції існує прикмета, що якщо після смерті людини залишити дзеркало в кімнаті, в ньому можна побачити образ покійного. Тобто, такий подарунок не є доречним саме через його здатність бути "порталом" у потойбічний світ.