Правильне нанесення парфумів – це не лише питання естетики, але й ефективності. Є зони на тілі на яких аромат тримається найдовше, пише 24 Канал.

Читайте також У моду тріумфально повертаються туфлі з 2000-х: їх розкуплять шаленими темпами

Куди потрібно пшикати парфуми

Парфуми краще розкривають свій аромат на місцях, де є пульс – це точки, де кров активно циркулює і температура тіла вища. До таких точок належать:

Зап’ястя

Це одне з найпопулярніших місць для нанесення парфумів. Кровообіг у зап’ястях досить інтенсивний, тому аромат швидко розкривається, і парфуми тримаються довше. Однак, важливо не терти зап’ястя одне об одне після нанесення, оскільки це може змінити молекулярну структуру парфуму.



Чи потрібно терти зап'ястя, коли наносиш парфуми / Фото Unsplash

За вухами

Відмінне місце для того, щоб аромат парфумів був інтенсивним, але не надто нав’язливим.

На лінії шиї

Парфуми, нанесені на шию, також добре тримаються протягом дня.



Чи варто бризкати парфуми на шию / Фото Unsplash

До того ж ця зона є доволі звабливою. Тому за допомогою аромату ви можете зробити правильний акцент і підкреслити свій настрій.

Щоб аромат було відчутно протягом усього дня, додатково нанесіть парфум на:

Волосся

У цій зоні аромат зберігається довше, оскільки волосся поглинає парфуми і з часом вивільняє запах. Однак важливо пам’ятати, що деякі парфуми містять спирт. Цей компонент може висушити волосся.



Чому небезпечно пшикати волосся на одяг / Фото Unsplash

Аби волосся не пошкодилось, потрібно використовувати правильні засоби для догляду. Вдало підібрана косметика не тільки захистить його, а і зробить привабливим та блискучим.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Одяг

Нанесення парфумів на одяг (особливо на такі матеріали, як бавовна чи вовна) також допомагає створити стійкий аромат. Проте будьте обережні, оскільки деякі аромати можуть залишати плями, особливо на світлих тканинах. Щоб цього уникнути, краще бризкати парфуми на внутрішню частину одягу.