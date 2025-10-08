Розмаринова вода підкорила тікток: цей засіб рятує від випадіння волосся
- Розмаринова вода, популярна в ТікТоці, допомагає зупинити випадіння волосся та покращує його якість, стимулюючи кровообіг у шкірі голови.
- Для приготування розмаринової води потрібні свіжий або сушений розмарин, вода та, за бажанням, евкаліптова або жожоба олія, яку можна використовувати як спрей-ополіскувач після миття.
Здорове й красиве волосся можна отримати вдома, навіть не вдаючись до ніяких салонних процедур. Вже кілька місяців в тіктоці триває справжній бум на розмариновий засіб для волосся.
Розмаринову воду радять для волосся інфлюенсерки, які перевірили її ефект на собі й справді вражені отриманим результатом, пише 24 Канал з посиланням на тікток Джонатана Монро, який є власником довгого й блискучого волосся.
Як розмаринова вода впливає на волосся?
За словами блогера, простий засіб здатен зупинити випадіння волосся, повернути блиск й зробити волосся густішим. Розмарин корисний завдяки тому, що покращує кровообіг в шкірі голови, тож фолікули починають отримувати більше поживних речовин.
Спрей на основі розмарину стимулює ріст волосся й зменшує його випадіння, а ще робить волосся здоровішим та блискучим. Регулярне використання дає ту ж саму дію, що й аптечні засоби, але без жодної хімії.
Що потрібно для розчину?
- 4 – 5 гілочок свіжого розмарину або 2 столові ложки сушеного;
- 500 міліграмів води;
- Кілька крапель евкаліптової олії чи жожоба (за бажанням).
Спочатку потрібно закип’ятити воду, далі додати розмарин і варити на слабкому вогні 15 – 20 хвилин. Далі настій залишають охолонути, проціджують та переливають у спрей-флакон. Використовувати його потрібно як ополіскувач після миття голови чи наносити на корені двічі на тиждень.
Рецепт приготування розмаринової води: дивіться відео
У численних тікток-відеороликах йдеться про те, що вже через місяць волосся почне менше випадати, з’явиться гарний блиск та еластичність. Пасма будуть гарно пахнути завдяки свіжому й легкому трав’яному аромату. Розмаринова вода – це простий спосіб оновити волосся за бюджетною ціною.
Блогерка Олена Метельська розповіла у своєму тіктоці, що засіб з розмарином потрібно наносити на корені волосся й шкіру голови, масажуючи 5 хвилин для кращого кровообігу. Єдине застереження – з розмариновою водою слід бути обережними блондинкам, оскільки вода може трохи затемнити корені.
Рецепт приготування настою з розмарину: дивіться відео
