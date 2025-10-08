Здорове й красиве волосся можна отримати вдома, навіть не вдаючись до ніяких салонних процедур. Вже кілька місяців в тіктоці триває справжній бум на розмариновий засіб для волосся.

Розмаринову воду радять для волосся інфлюенсерки, які перевірили її ефект на собі й справді вражені отриманим результатом, пише 24 Канал з посиланням на тікток Джонатана Монро, який є власником довгого й блискучого волосся.

Як розмаринова вода впливає на волосся?

За словами блогера, простий засіб здатен зупинити випадіння волосся, повернути блиск й зробити волосся густішим. Розмарин корисний завдяки тому, що покращує кровообіг в шкірі голови, тож фолікули починають отримувати більше поживних речовин.

Спрей на основі розмарину стимулює ріст волосся й зменшує його випадіння, а ще робить волосся здоровішим та блискучим. Регулярне використання дає ту ж саму дію, що й аптечні засоби, але без жодної хімії.

Що потрібно для розчину?

4 – 5 гілочок свіжого розмарину або 2 столові ложки сушеного;

500 міліграмів води;

Кілька крапель евкаліптової олії чи жожоба (за бажанням).

Спочатку потрібно закип’ятити воду, далі додати розмарин і варити на слабкому вогні 15 – 20 хвилин. Далі настій залишають охолонути, проціджують та переливають у спрей-флакон. Використовувати його потрібно як ополіскувач після миття голови чи наносити на корені двічі на тиждень.

Рецепт приготування розмаринової води: дивіться відео

У численних тікток-відеороликах йдеться про те, що вже через місяць волосся почне менше випадати, з’явиться гарний блиск та еластичність. Пасма будуть гарно пахнути завдяки свіжому й легкому трав’яному аромату. Розмаринова вода – це простий спосіб оновити волосся за бюджетною ціною.

Блогерка Олена Метельська розповіла у своєму тіктоці, що засіб з розмарином потрібно наносити на корені волосся й шкіру голови, масажуючи 5 хвилин для кращого кровообігу. Єдине застереження – з розмариновою водою слід бути обережними блондинкам, оскільки вода може трохи затемнити корені.

Рецепт приготування настою з розмарину: дивіться відео

