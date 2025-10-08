Здоровые и красивые волосы можно получить дома, даже не прибегая к никаким салонным процедурам. Уже несколько месяцев в тиктоке продолжается настоящий бум на розмариновое средство для волос.

Розмариновую воду советуют для волос инфлюенсерки, которые проверили ее эффект на себе и действительно поражены полученным результатом, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток Джонатана Монро, который является обладателем длинных и блестящих волос.

Как розмариновая вода влияет на волосы?

По словам блогера, простое средство способно остановить выпадение волос, вернуть блеск и сделать волосы гуще. Розмарин полезен благодаря тому, что улучшает кровообращение в коже головы, поэтому фолликулы начинают получать больше питательных веществ.

Спрей на основе розмарина стимулирует рост волос и уменьшает их выпадение, а еще делает волосы здоровыми и блестящими. Регулярное использование дает то же действие, что и аптечные средства, но без всякой химии.

Что нужно для раствора?

4 – 5 веточек свежего розмарина или 2 столовые ложки сушеного;

500 миллиграммов воды;

Несколько капель эвкалиптового масла или жожоба (по желанию).

Сначала нужно вскипятить воду, далее добавить розмарин и варить на слабом огне 15 – 20 минут. Далее настой оставляют остыть, процеживают и переливают в спрей-флакон. Использовать его нужно как ополаскиватель после мытья головы или наносить на корни дважды в неделю.

Рецепт приготовления розмариновой воды: смотрите видео

В многочисленных тикток-видеороликах говорится о том, что уже через месяц волосы начнут меньше выпадать, появится хороший блеск и эластичность. Пряди будут хорошо пахнуть благодаря свежему и легкому травяному аромату. Розмариновая вода – это простой способ обновить волосы по бюджетной цене.

Блогерша Елена Метельская рассказала в своем тиктоке, что средство с розмарином нужно наносить на корни волос и кожу головы, массируя 5 минут для лучшего кровообращения. Единственное предостережение – с розмариновой водой следует быть осторожными блондинкам, поскольку вода может немного затемнить корни.

Рецепт приготовления настоя из розмарина: смотрите видео

