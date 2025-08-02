Багато людей відчувають гострий головний біль після придбання певних ароматів. Подібний дискомфорт може викликати й парфум колег по роботі, чи просто перехожого в метро.

Не думайте, що ви одні – таке траплялося бодай раз у житті ледь не з усіма. І на це є причини. Чому так відбувається, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чому парфуми викликають головний біль?

Дослідження експертів з парфумерії показують, що головний біль може бути спровокований різними факторами, зокрема, впливом сильних запахів.

Так, в парфумерії часто зустрічаються такі інгредієнти, як синтетичні консерванти гераніол і бензилбензоат – саме їх визначили потужними алергенами, що можуть провокувати головний біль. Особливо це стосується людей зі специфічною алергією на ароматизатори.

Багато ароматерапевтів вважають, що у сучасної людини може виникати просте перенасичення запахами: всілякі креми, шампуні, гелі для душу, засоби побутової хімії тощо. В результаті – головний біль.



Чому парфуми викликають головний біль / Фото Unsplash

Крім того, існує й така цікава концепція, як генетична пам'ять. Вона передбачає, що деякі люди можуть відчувати головний біль від певних запахів через спадкову чутливість, що передається з покоління в покоління.

Як побороти головний біль, викликаний парфумами?

Щоб впоратися з головним болем, можна використовувати легші засоби. Серед них – ароматизовані гелі для душу зі свіжими та тонкими формулами, а також масла та креми для тіла, які залишають приємний аромат на шкірі.

Ці варіанти можуть стати вдалою альтернативою для тих, хто отримує дискомфорт від сильних парфумів.

До слова, ми розповіли про вишукані жіночі парфуми, які мають гарний запах, й викликають захоплення в чоловіків.