Чи справді швидше росте волосся, якщо підрізати кінчики: дізнайтеся остаточну відповідь
- Стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається з кореня.
- Стрижка допомагає зберегти довжину, запобігаючи ламкості, а кінчики рекомендується підстригати кожні 3 місяці.
Часто так буває, що волосся "стоїть на місці" й ніяк не росте. Більшість людей вважають, що якщо підстригати кінчики, то пасма відновлять свій ріст. Чи так це – читайте далі у матеріалі.
Усе, що стосується росту волосся – це робота кореня, що знаходиться глибоко в шкірі голови, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У фолікулі утворюються клітини нового волосся, тож саме звідти воно виштовхується назовні.
Читайте також Як правильно обрізати гривку в домашніх умовах: покрокова інструкція
Та виявляється, що якщо рослина вже виросла над поверхнею шкіри, то стрижка кінчиків не може вплинути на корінь та прискорити процес росту.
Чому здається, що після стрижки волосся росте швидше?
Волосся завжди росте з однаковою швидкістю, але ми по-різному сприймаємо його довжину. Коли кінчики посічені, то починають ламатися й "з’їдають" довжину знизу. Тому волосся може рости, але довжина не збільшується.
Підрізані кінчики покращують вигляд волосся / Фото Pinterest
А от після стрижки ситуація змінюється. Зникають сухі та ламкі частинки й довжина перестає відновлюватися. Нам здається, що воно починає рости, а насправді – воно просто перестало ламатися.
Після стрижки волосся стає легким, об’ємнішим та краще тримає форму. Тобто стрижка допомагає зберегти довжину, а не створити її. У середньому кінчики потрібно підстригати кожних 3 місяці. Якщо ви користуєтеся плойкою чи феном, то інтервал може бути коротшим.
Для тих, у кого густе волосся, перукарі радять кілька стрижок, які нададуть зачісці легкості, пише Cosmopolitan. Перукарі рекомендують проріджувати густе волосся для легшого вигляду та уникнення ефекту важкості. Серед найкращих стрижок для густого волосся – Box bob, довга багатошарова стрижка, Hush cut, італійський боб та стрижка у стилі Рейчел з "Друзів".
Які ще є цікаві новинки про стрижки?
Стрижка боб знову в моді цієї зими та підходить для різних довжин і форм. Боб потребує мінімального догляду, зберігає форму під верхнім одягом та актуальний для зими.
Зростаючий Місяць підходить для стрижки, так як волосся буде добре рости і красиво блищатиме.
Часті питання
Чи впливає стрижка кінчиків на швидкість росту волосся?
Стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається на рівні кореня, який знаходиться в шкірі голови.
Чому здається, що після стрижки волосся росте швидше?
Після стрижки зникають сухі та ламкі частинки, що можуть ламатися й скорочувати довжину волосся. Волосся перестає ламатися, і тому здається, що воно росте швидше.
Як часто потрібно підстригати кінчики волосся для збереження його вигляду?
Кінчики волосся рекомендується підстригати кожних 3 місяці, але якщо ви користуєтеся плойкою чи феном, інтервал може бути коротшим.