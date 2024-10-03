Навіщо на трусиках кишеня: без неї білизна була б небезпечною

Усі жіночі трусики мають кишеньку. Більшість з нас навіть не задумувалися над тим, чому це кишенька, а не просто пришита частинка тканини. Для чого її створили – дізнайтеся далі.

Кишенька на трусах пришивається для підтримання необхідної гігієни, пише Lady 24. Білизна може бути з різноманітного матеріалу, але клаптик тканини відрізняється, а все тому, що він з натуральної бавовни. Ця кишенька захищає шкіру від контакту з матеріалом, з якого пошита інша частина трусиків.

Читайте також Дуже важлива деталь: навіщо на джинсах є заклепки

Навіщо на трусиках кишенька

Маленький клаптик натурального матеріалу дозволяє позбутися від бактерій та подразнень шкіри в делікатному місці. Повітропроникний матеріал запобігає розвитку гінекологічного захворювання, такого як молочниця. Саме тому дуже важливо носити якісні труси, які забезпечать комфорт та зможуть запобігати розвитку шкідливої мікрофлори.

Окрім того, маленька вставка тканини запобігає тертю. Особливо важливою вона є на трусиках з мережива, які б без кишеньки було б вкрай незручно носити.



Кишенька на білизні є необхідною / Фото Getty Images

У вас може виникнути питання, чому ж клаптик тканини не пришивають повністю, а залишають кишеньку?! Річ у тому, що під час пошиття неможливо всі шви зробити внутрішніми, тому з естетичних міркувань тканину пришивають лише з трьох частин, а четвертий – залишається непрошитим, щоб залишатися без помітного шва. Тому ця частина тканини отримала назву "кишені".

Через те, що труси та частинка тканини пошиті з різних матеріалів, то під час прання здатні по-різному розтягуватися, а от саме кишенька зберігає правильну форму тканини.